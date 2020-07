Nu vender han tilbage

Rygterne har svirret længe, og nu skulle den være god nok.

Den dobbelte Formel 1-champ Fernando Alonso vender tilbage til motorsportens fornemmeste klasse efter to års pause.

Det skriver BBC.

Ifølge det engelske medie har spanieren, der snart fylder 39 år, skrevet under med Renault, og det er blot et spørgsmål om tid, før aftalen bliver officiel.

Dermed vender Fernando Alonso tilbage til det team, hvor han hentede sine to VM-titler i 2005 og 2006.

Det er tredje gang, han bliver Renault-kører, efter at han allerede har siddet bag rattet hos det franske team i 2002-06 og 2008-09.

Hos Renault har en talsmand overfor BBC afvist 'at kommentere rygter', men en lang række internationale medier er enige om, at skiftet bliver en realitet i den allernærmeste fremtid.

Da Alonso forlod Formel 1 i 2018, forklarede han beslutningen med, at han allerede havde opnået mere, end han havde drømt om.

Men siden er motivationen altså vendt tilbage. Og nu skal han forsøge at hjælpe franskmændene tilbage i den sjove ende af grid'en.

Hos Renault afløser Fernando Alonso australske Daniel Ricciardo, der skal til McLaren, og bliver holdkammerat med franske Esteban Ocon.

Først giver han dog drømmen om at vinde det legendariske amerikanske løb Indianapolis 500 et tredje skud, når han stiller op for McLaren i august.

