Nulstilling påkrævet

Alt kan ske i Bakus gader, hvilket Christian Lundgaard skal udnytte for at få kickstartet sin F2-sæson. Trængslerne fortsætter for danskeren

Ctrl+Alt+Delete.

Systemet krævede en nulstilling for Alpines danske akademikører, Christian Lundgaard, efter fire løb i træk uden point.

Trængslerne begyndte med den forkerte strategi til hovedløbet i Bahrain og udviklede sig til et regulært mareridt i Monaco.

- Jeg tog hjem for at se min familie og venner. Bare for at komme væk fra motorsportsmiljøet og koble helt fra. Nu er jeg tilbage i zonen i arbejdet med teamet, så vi kan få tingene gjort. Se på Monaco-weekenden, lære af det, og så skal vi videre. I store træk var der tale om control, alt, delete og et reset, siger Christian Lundgaard til Ekstra Bladet.

Desværre for racerkøreren var systemet stadig ved at genstarte, da tidtagningen på Baku City Circuit blev afviklet fredag middag.

Første del gik som planlagt, og danskeren var næsthurtigst. Anden del startede med en kostbar fejl fra Lundgaard.

På friske dæk låste han allerede i sving et og måtte køre af. Banen udvikler sig meget i Aserbajdsjan, og Lundgaard fik ikke vækket dækkene til live igen, så resultatet blev en skuffende 12. plads til hovedløbet og dermed ingen hjælp til det første sprintløb lørdag med omvendt grid.

Hitech dominerende kvalifikationen for første gang i år. De to Red Bull-juniorer Liam Lawson og Jüri Vips holder i første række søndag.

I modsætning til Monaco er weekenden dog langt fra overstået.

Baku er en bane, hvor man stort set kan vinde fra alle positioner. Her handler det om at have bilen sat rigtigt op til layoutet, som populært sagt er et miks mellem Monza og Monaco. To hurtige sektorer med ekstreme langsider og så den tredje langsomme inde i den gamle bydel.

Rammer teamet rigtigt med bilen, kan en kører vinde alle tre løb, hvilket var umuligt i sæsonens første løb.

- Vi har set Jack Aitken stalle på gridden og stadig ende toer. Alt kan ske her; det er en spændende bane, siger Christian Lundgaard.

- Jeg tror, at Baku er en bane, hvor det nye format virkelig fungerer, for du kan være P1 eller P2 under tidtagning, starte P9 eller P10 til det første sprintløb og alligevel køre med om sejren. I 2016, hvor GP2 kørte her første gang, vandt Giovinazzi begge løb. Der har du et klart svar. Er det muligt, kan man også vinde begge sprintløb.

Når Alpine har så store forventninger til Lundgaard, skyldes det blandt andet, at han hver sæson i sin juniorkarriere har knust sine teamkammerater.

Situationen er en anden i år, hvor danskeren er kommet under pres af den kun 17-årige Théo Pourchaire.

Kometen tog pole-position og vandt i Monaco. I Baku kvalificerede franskmanden sig firer bag de to Red Bull-juniorer og Lundgaards rival fra Alpine-programmet Oscar Piastri (Prema).

Farten fejler således intet i ART-raceren, som i Lundgaards hænder var hurtigst af alle under vintertest og tre tusindedele af sekund fra pole-position i Bahrain.

- Det er ikke noget galt med vores pakke, jeg skal bare sætte det sammen, og så bliver alt godt, sagde danskeren som optakt til weekendens løb.

Særligt i F2 plejer løbene i Bakus gader at være intense actionbrag og værd at tænde fjernsynet for. Sprintløbene lørdag køres klokken 9.25 og 15.40 dansk tid.

