Ny æra afsløret: Smugkig på F1-revolutionen

På banen blev Haas en håbløs nummer sjok i den forgangne sæson, men hvis der er et område, hvor Kevin Magnussens tidligere team altid har været hurtige, er det i præsentationen af nye biler.

Som det første Formel 1-team afslørede Haas fredag middag, hvordan VF-22'eren ser ud, og dermed hvordan teamet med den tidligere Ferrari-ingeniør Simone Resta i spidsen har fortolket de største tekniske regelændringer i sportens historie.

- Det er formentlig det mest komplekse projekt, teamet har haft at gøre med - af mange årsager. Et fuldstændigt nyt sæt regler, og til denne sæson har vi sammenbragt et nyt team til at håndtere skabelsen af VF-22'eren, siger Resta.

Billederne er computer-genererede, hvilket betyder, at holdet skjuler eventuelle innovative overraskelser. De giver kun en overordnet idé om, hvordan bilen kommer til at se ud.

Sådan ser VF-22'eren ud. Foto: Haas F1 Team

Først når bilerne rammer asfalten på Circuit de Barcelona-Catalunya onsdag 23. februar, bliver spionfotograferne for alvor sat i sving arbejde.

Selv under test prøver holdene at skjule deres hemmeligheder, da stopuret først tæller, fra det går løs med årets første kvalifikation lørdag 19. marts på Bahrain International Circuit.

Efter at have ofret hele sin 2021-sæson uden nogen former for udvikling af bilen, gik Haas all-in på udviklingen af sin 2022-racer, som skal bringe teamet tilbage til midtefeltet.

Bemærk de nye 18 tommers lavprofil Pirelli-dæk. Foto: Haas F1 Team

Eller det er i hvert fald ambitionen for teamledelsen. De gør sig ingen illusioner om straks at nå samme niveau som jubelåret 2018 med en samlet femteplads, men forventer avancement i konstruktør-VM.

- Vi tog beslutningen tilbage i 2020 med virkelig at kaste tid og ressourcer efter VF-22'eren og glemme alt relateret til 2021, hvilket gjorde ondt at se på. Forhåbentligt bærer beslutningen frugt, og vi kan vende tilbage til at køre om point og tage noget med hjem fra weekenderne, siger teamejer Gene Haas.

Der venter ikke mindre end en revolution til denne sæson. Bliver klogere allerede før den afgørende første test - ti ting, du skal vide

Top 10: De vildeste Formel 1-præsentationer