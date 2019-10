Ny boss leder McLaren-revolution

Nye vinde blæser hos McLaren.

Den tidligere boss Ron Dennis er fortid. Superstjernen Fernando Alonso ligeså. Efter fyresedlen til Honda er teamet med Carlos Sainz Jr. og Lando Norris som kørere i år for alvor begyndt at vise fremgang.

Lørdag i Rusland kom bekræftelsen, at det hæderkronede britiske team fra 2021 udskifter Renault som motorleverandør og vender tilbage til Mercedes.

I front for de gennemgribende ændringer hos McLaren står deres nye tyske teamchef Andreas Seidl, der senest triumferede i WEC med Porsche.

- Jeg spurgte ham: Hvad kræver det for at vende tilbage til toppen. Han førte an i beslutningen om motorenheden. Naturligvis var det en fælles beslutning, men Andreas var primus motor, sagde McLarens øverste chef Zak Brown på et pressemøde i Sochi ifølge motorsport.com.

Tyskerne leverede motorer til McLaren fra 1995-2014 og sammen vandt de fire verdensmesterskaber. Samarbejdet handler dog ikke om, at Mercedes er på vej ud af sporten som fabrikshold for at vende tilbage til kun at producere motorer.

- For os er det vigtigt at understrege, at der nu er et fabrikshold. Dette er et kundeforhold, hvad motorer angår, og ikke starten på en aftale, hvor de (McLaren) bliver fabrikshold, og vi ikke er her længere, siger Mercedes-teamchef Toto Wolff.

- Som tingene ser ud, er vi interesserede i at se, hvordan F1 udvikler sig, og vi fortsætter helst som fabriksteam.

Med aftalen leverer Mercedes fra 2021 motorer til Williams, McLaren og Racing Point præcist, som de gjorde det i 2014. Uden nye aftaler eller nye teams vil Renault da være eneste motorleverandør uden kundeteams.

