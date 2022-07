Ny dansk toppræstation: - Jeg er ikke tilfreds

For tredje gang i denne sæson kørte begge Haas-biler sig videre til Q3 i en kvalifikation.

Kevin Magnussen sluttede som syver og Mick Schumacher som otter på den østrigske Red Bull Ring, og de starter dermed lørdagens sprintløb i samme startrække.

På trods af det mere end godkendte resultat er danskeren ikke helt tilfreds.

- Det har været en god fredag. Bilen så ud til at være konkurrencedygtig i den første træning, så jeg var meget selvsikker inden kvalifikationen.

- Jeg føler faktisk ikke, vi fik det meste ud af det. Det er sjovt, jeg sluttede syver, men jeg er ikke helt tilfreds. Det er jo en meget god position at være i, siger han efter kvalifikationen.

Flot landskab og tusindvis af hollandske fans dannede kulisse for dagens kvalifikation. Foto: Hasan Bratic/Ritzau Scanpix

Det var især de to røde flag i Q3, der begge blev udløst af en Mercedes-racer i muren, der gjorde det svært for Magnussen at sætte den perfekte omgang.

- På grund af de røde flag fik vi en ud-omgang, hvor vi ikke måtte køre stærkt, så det var rigtig svært at få varme i dækkene.

Men med en startposition inden for top otte i sprintløbet er der god mulighed for at score flere point på kontoen. Og planen er allerede på plads for Magnussen. Han vil have øjnene stift rettet på Alpine-raceren foran ham.

- Vi skal køre race mod Esteban Ocon og selvfølgelig dem bag os, men Ocon er klart målet. Vi kan nok ikke forvente mere end det. P7 er nok det bedste resultat, vi kan få i morgen.

- Vi har Hamilton bag os og Ocon foran os, så forhåbentlig kan jeg komme forbi ham på den første omgang, og så regner jeg med, at Hamilton vil passere os på et tidspunkt.

Mick Schumacher sluttede som nummer otte i dagens kvalifikation. Foto: Jure Makovec/Ritzau Scanpix

Teamkammeraten er dog mere optimistisk. Han krydser fingre for, at Haas kan køre sig endnu længere frem i sprintløbet.

- Hvis vi holder positionerne i morgen, får vi point, men hvis kan komme endnu længere frem, får vi endnu flere, så jeg håber, vi går efter sidstnævnte strategi, lyder det fra Schumacher.

Günther Steiner var også meget tilfreds med sine to kørere i dag, og han kan glæde sig endnu mere over, at de kan køre med i toppen selv uden opgraderinger på bilen.

Det kommer også lidt bag på Kevin Magnussen, at Haas-raceren kan køre med i den sjove ende af feltet.

- Det er lidt overraskende, at vi kan være så konkurrencedygtige på det her tidspunkt af sæsonen, men det er også meget beroligende, siger han.

Efterfølgende har Sergio Perez fået slettet sin omgang fra Q3, fordi han var uden for banens grænser. Han starter derfor 13'er i stedet for firer.

De to Haas-racere rykker dermed en placering frem hver og starter derfor som nummer seks og syv.

