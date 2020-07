Ny data afslører: Ferrari-motoren nu ringest

I Italien er det en dødssynd at fornærme paven, fodboldlandsholdet eller Ferrari, så det er et ømtåleligt emne at rapportere om, hvad der foregår bagerst i de Ferrari-drevne Formel 1-racere i denne sæson.

Men faktum er, at motoren i Ferrari-, Alfa Romeo- og Haas-racerne nu under kvalifikation er langsommere end både Renault, Honda og Mercedes.

Fordelen fra den særlige kvalifikations-indstilling er forduftet.

Analyse af GPS-data, som det internationale motorsportsforbund, FIA, leverer til holdene, viser, at Ferrari-motoren mangler op til 50 hestekræfter, skriver den anerkendte britiske journalist Mark Hughes for The-Race.

Løbende skærpelser af reglerne for de ekstremt komplicerede motorenheder har imidlertid betydet, at Ferrari er blevet langsommere, som der indført øgede restriktioner på olieforbrug, distribution af elenergi og brændstofstilførsel.

Selv Ferrari-teamchef Mattia Binotto på sin egen afdæmpede facon indrømmede fredag tilbageskridtet.

- Reglerne er meget svære og komplekse. Jeg mener, der er områder af reglerne, hvor der måske stadig er behov for afklaring. Det er en fortløbende proces, som altid har været der.

- Siden sidste år er mange TD’er (tekniske direktiver) blevet introduceret, som klarlægger nogle af reglerne. Vi har været nødt til at tilvænne os, sagde han på FIA’s pressekonference.

- Jeg tror ikke, at det kun var tilfældet for Ferrari. Når jeg ser på, hvad der leveres af motorkraft, har de fleste motorproducenter vist måttet tilvænne sig. Det skulle vi i hvert fald hos Ferrari, og det har haft den simple konsekvens, at vi har mistet noget af vores motorkraft, indrømmer han.

Kevin Magnussen kørte 12. hurtigste tid i første træning og var tættere på de øvrige midterhold end i Østrig. Foto: Joe Klamar/AFP/Ritzau Scanpix

Coronapandemien betyder, at motorproducenterne i løbet af sæsonen kun må lave ændringer, der har med driftsikkerhed at gøre.

Ikke ydelsen.

Både Mercedes og Honda nåede at ændre deres specifikationer før premieren, men ikke Ferrari.

Italienerne skal nu ramme plet til 2021 for antallet af tilladte ændringer bliver færre og færre henover de næste år, før motorudviklingen fryses til 2023- og 2024-sæsonen.

Ferraris dybe hul: - Der bør rulle hoveder

Postiv Haas-stemning: - God følelse

Som en af de langsommere baner uden lange DRS-zoner er Hungaroring et af de steder, hvor motorkraft betyder mindre end eksempelvis på Red Bull Ring.

Derfor var Haas-teamet på forhånd spændt. På papiret skulle de være mere konkurrencedygtige her.

Anden træning regnede væk, men det så ganske fornuftigt ud i den første. Umiddelbart lå midterholdene yderst tæt, og Haas var hurtigere end i hvert fald tre teams.

- Vi var godt tilfredse med første træning. Især følelsen med bilen, som fungerede fra første omgang. Men det er så tæt, at bare en lille smule brændstof eller motorindstilling gør en stor forskel, siger Kevin Magnussen.

Ser på man fredagens resultater er der potentiale for en bedre kvalifikation end i Østrig.

- Jeg håber det, men jeg havde gode omgange i første træning uden trafik. Nogle gange ser man bedre ud, end man måske i virkeligheden er. Men jeg følte helt sikkert, at bilen opførte så godt, og jeg ser frem til at se, om farten er sand eller ej, siger danskeren.

Romain Grosjean fik lidt flere omgange i den våde træning, fordi han i modsætning til sin teamkammerat ikke fik nogen rigtige omgange under den våde kvalifikation i Østrig. Foto: Mark Thompson/Ritzau Scanpix

Også Romain Grosjean var godt tilfreds:

- Generelt var vi mere konkurrencedygtige i første træning end til de seneste løb. Vi har ikke brugt de blødeste dæk endnu, så vi ved ikke, hvad der venter der. Bilen føltes okay.

Vejret kan dog både blive vådt, tørt eller en blanding.

