Ny detalje skabte store problemer for Formel 1-stjerner

De større bagvinger på Formel 1-racerne gav problemer for den tunge ende af feltet i Melbourne

De mest opmærksomme Formel 1-seere vil vide, at bilernes bagvinger forud for denne sæson er gjort både bredere og højere.

Planen var, at reducere den såkaldte 'dirty air', der gør det sværere at overhale, men ændringen har også medført et alvorligt problem.

To af de bageste kørere havde således svært ved at se lyssignalerne under starten i Melbourne i sidste weekend. Heriblandt Williams Robert Kubica.

- Da jeg stoppede (på gridden, red), kunne jeg ikke se lysene. Bagvingen på en McLaren (Carlos Sainz, red.) skjulte dem, så jeg kunne se første blok, men ikke resten. Jeg var nød til at rykke til venstre, og det var lidt et panisk øjeblik, siger Robert Kubica, der startede sidst, ifølge Autosport.

Franske Pierre Gasly startede derimod i 17. position, men fra hans vinkel var der også problemer - og det kostede for Red Bull-køreren.

- Med de nye, større bagvinger kunne jeg ikke se lysene på gridden, så jeg var nødt til at reagere i forhold til bilerne omkring mig, og jeg tabte et par placeringer, siger han.

Gasly fik dog kørt sig frem til en 11. plads, mens Kubica sluttede sidst af de 17 kørere, der gennemførte.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kubica og Gasly i duel, da de først var kommet ud af startblokken. Foto: Ritzau Scanpix

Bagvingerne er blevet 100 milimeter bredere og 70 milimeter højere, og det er altså nok til at blokere for udsynet for de bagvedkørende.

Ifølge Autosport arbejder det internationale motorsportsforbund (FIA) på at løse problemet inden næste weekends løb i Bahrain, da alle Formel 1-baner har lyssignaler i samme højde.

Løsningen kan meget vel blive, at man vil installere lyssignaler halvvejs nede på gridden, så alle kørere kan se. Det havde man også tidligere, men de blev fjernet, da man indførte lavere vinger i 2017.

