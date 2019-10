Ny dommer-kritik: Kevin forskelsbehandlet

Ville en Ferrari-kører også have fået fem sekunders for den forseelse, Kevin Magnussen begik i Rusland? Den tidligere F1-kører Jolyon Palmer tvivler

HUSK du kan se Danish Fight Night lørdag aften i Hillerød her på Ekstra Bladet

Bølgerne gik højt efter det i ternede flag for to uger siden i Sochi. Under Japans Grand Prix fik Günther Steiner udstedt en bøde på over 50.000 kroner for sit udfald over radioen mod en af løbets dommerne.

Men det er ikke kun hos Haas, at man ikke forstår straffen.

Tidligere Renault-kører og nuværende ekspert for BBC og den officielle F1-hjemmeside, Jolyon Palmer, forstår frustrationerne, som degraderede danskeren fra ottende- til niendepladsen og en overgang så ud til at sende ham helt ud af pointene.

Holdningen har intet at køre med hans tidligere kollegas forklaringer om, at han i modsætning til andre kørere tog turen tværs over kerbs, mens instruktionen på forhånd gik på, at man skulle omkring begge sæt kegler, hvis man kørte af banen inden kerbs.

Derimod mener Palmer, at der er tale om forskelsbehandling.

Det er sving to med det store afkørselsareal, som er problemet på Sochi Autodrom. Foto: Anton Vaganov/Reuters/Ritzau Scanpix

Han tvivler på, at en topholdenes kørere ville have fået en straf i en lignende situation. Set med Palmers øjne er det sort-hvide flag - en advarsel, som løbschef Michael Masi har annonceret, at han vil bruge mere - den oplagte sanktion.

Og den bør gælde for alle, uanset om man kører for Ferrari eller Haas.

- Magnussen sagde, hvad jeg skal gøre? Jeg kunne ikke nå omkring keglen; det var for farligt. Jo, han kunne godt have nået rundt. Det ville bare have kostet lidt mere tid, siger Jolyon Palmer i sin analyse.

- Men jeg finder de fem sekunder lidt strengt. Hvor er advarselsflaget henne? For mig er det et oplagt øjeblik til det. Magnussen har tabt to sekunder plus en position til Sergio Perez ved at køre bredt. Det er allerede en slags straf.

- Havde han nået endnu en kegle, ville det måske kostet yderligere halvandet sekund. I stedet får han øjeblikkeligt klasket en fem sekunders straf på sig.

Kimi ude med riven: - Vi ser latterlige ud

Se også: Gik over stregen: Knyt sylten, Steiner

- Min følelse er, at hvis Charles Leclerc førte løbet foran to Mercedes, ville vi IKKE have set fem sekunders straf. Så ville vi have set det sort-hvide flag. Ingen ønsker et løb afgjort af en straf. Men lad det gælde hele vejen ned gennem feltet, mener Palmer.

Briten var så sent som efter Italiens Grand Prix også efter Ferrari-venlige dommere … LÆS mere her

Nøglekollega løfter sløret: Kevins næste mål

- Han prøvede at slå mig ihjel!

Fem år efter Kevins drømmedebut: 12 er forsvundet - en er gået bort

Kevin: 'Jeg er ikke voksen nok til at være alene'