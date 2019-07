Ny drejning i sponsor-farce: Topchef fyret

Som Haas-teamet ønskede, er William Storey udskiftet som direktør for Rich Energy; energikdrik-firmaet skifter navn til Lightning Volt

Som i alle ægte sæbeoperaer, er der nye afsnit hver dag, og fejden mellem Rich Energys grundlægger Richard Storey og Haas F1 Team skuffer ikke!

Efter en række udgydelser henover over weekenden fra den forsmåede direktør, fik han mandag sparket af sine investorer.

Samtidigt skifter Rich Energy navn til Lightning Volt Limited, fremgår det af dokumenter fra det britiske svar på Virk (Det Centrale Virksomhedsregister). Den irske F1-journalist Thomas Maher fra Formulaspy var første mand til bringe ændringerne til torvs.

Matthew Bruce Kell er ny chef, og William Storey er frataget både titel og ansvar. Rich Energys Twitter-konto kontrollerer han dog stadig.

Den beretter, at Storey har solgt sin aktiemajoritet på grund af løgnagtig adfærd fra mindretallet, men vil vende tilbage som en anden Schwarzenegger.

Sandheden er nok nærmere, at de reelle penge bag energidrikken har fjernet ham. Et flertal følger sjældent et mindretals ønske ...

På Silverstone var en gruppe af investorerne gæster hos Haas og kæmpede for at redde forholdet til F1-teamet.

Så gode venner var de for blot fem måneder siden. Foto: Haas F1 Team

Haas F1 Team er foreløbigt ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets forespørgsel efter en kommentar ovenpå seneste udvikling.

Men i Storbritannien sagde teamchef Günther Steiner.

- Teamet, som ønsker at tage over (hos Rich Energy, red.), vil gerne fortsætte med os. Det kommer vi til at tale med dem om i de kommende uger. Hvordan det kan lade sig gøre. De skal blive enige om, hvad de gør fremover.

William Storey er dog stadig den ansvarlige om det kopierede logo fra cykelfirmaet Whyte Bikes. En sag, hvor dommeren kaldte ham utroværdig og en løgner. Og som endte med krav om blandt andet at skulle destruere 90 millioner dåser med logoet på og indlevere beviser på globale salg.

Den fulde historie om bruddet, og hvordan den alkoholiserede Storey faldt i unåde hos Haas FÅR DU HER.

