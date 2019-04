Ny F1-kval bekymrer teambosser

Formel 1's tanker om at udvide kvalifikationssystemet til at inkludere en fjerde session (Q4) risikerer at blive en ændring for ændringens skyld, mener markante skikkelser i F1-paddocken

For mange tv-seere springer den første kvalifikationsrunde (Q1) over og tænder først for fjernsynet, når de første fem kørere er elimineret. Det er baggrunden for, at Formel 1 overvejer et nyt system til lørdagens tidtagning før et grandprix.

Ideen er at indføre en Q4, hvor de otte hurtigste kæmper om pole-position, mens fire kørere knockoutes i Q1, Q2 og Q3. Mod den nuværende fem-fem-ti-system.

Håbet er, at det vil gøre kvalifikationen lidt mere uforudsigelig, når der skal fire perfekte omgange til at nå de første startrækker.

Helt så simpelt er det ikke. Blandt andre Red Bulls Christian Horner og Haas-teamets Günther Steiner frygter, at det nye format bliver en ændring for ændringens skyld.

Christian Horner vil gerne sikre sig, at kvalifikationen bliver bedre af at få en Q4, før han bakker op om ideen. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Udfordringen er dæk. Hvilken type skal de forreste begynde løbet på, og kan de fire sessioner gennemføres med den nuværende kvote? Pirelli er ikke meget for at udvide den.

- Du ønsker ikke at se biler i Q4, som ikke kører, fordi de ikke har nok dæk tilbage. Får vi dæk nok til at bakke op om ideen? Vi er åben over ideer, men du skal virkelig gøre dit hjemmearbejde og sikre, at det ikke blive en ændring for ændringens skyld. Hvad er formålet med ændringen? Bliver det bedre, spørger Red Bull-teamchef Christian Horner.

Haas-boss Günther Steiner er bekymret for, at de mindre hold alle er nødt til at bruge to sæt dæk allerede i Q1 for at være sikker på at gå videre, mens Ferrari, Mercedes og Red Bull har fart nok i baglommen til at nøjes med et enkelt.

- Det skal studeres nærmere, så vi ikke gør kløften mellem toppen og resten større i stedet for at lukke den, siger han.

- Så de tre store får en fordel i stedet for mikse det hele lidt mere. Ideen med kortere sessioner, hvor folk kan dumme sig, er ikke dårlig, men hvis det ender med at give sig selv, hvem der når Q4. Er det interessant?

Så vild er Kevins nye racer

Fem år efter Kevins drømmedebut: 12 er forsvundet - en er gået bort

Fadæsen med knockoutsystemet i 2016, som holdt i sølle to løb, før man med ekspresfart vendte tilbage til det nuværende, lurer i baghovedet.

- Vi skal bare være sikre på, at vi ikke gør det forkert, for det nuværende kvalifikationssystem er ikke dårligt. Det fungerer. Hvis det ikke er gået i stykker, hvorfor så prøve at fikse det, spørger Steiner.

Holdene simulerer i øjeblikket, hvordan de ville tackle en tidtagning med fire sessioner og sender de scenarier videre til Ross Brawn og Formel 1's sportslige ledelse.

Det nuværende kvalifikationssystem er ikke dårligt, men Günther Steiner. Her fejrer Kevin Magnussen sin femteplads i kvalifikationen til Bahrains Grand Prix med sin performance-ingeniør Jose Manuel Lopez Garcia. Foto: Jan Sommer

Ekstra Bladets udsendte analyser Bahrains Grand Prix - med Charles Leclerc lurende i baggrunden. Video/redigering: Jan Sommer/Kristian Hansen

Rivalerne brokker sig: Nu forsvarer F1-topbossen Haas

Se også: Bekymring hos Haas: Kevin var et såret bytte

Se også: F1-stjerner kræver katastrofe-kval ændret: Vi sagde det jo!