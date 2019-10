Ny F1-test til dansk stortalent

6. november får Christian Lundgaard for anden gang lov til at prøve kræfter med en to år gammel Formel 1-racer

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): Renault mener det alvorligt, når de prøver at gøre en af deres akademi-kørere klar til Formel 1 fra 2021.

6. november får Christian Lundgaard en hel dag på Jerez-banen i det sydlige Spanien i den to år gamle RS17-racer, oplyser Renault til Ekstra Bladet.

Det er anden gang, at den 18-årige østjyde tester i en moderne Formel 1-racer.

Dagen efter overlader han rattet til Guanyu Zhou. Den kinesiske F2-kører med det økonomisk stærke bagland er også en del af franskmændenes program.

Årets sidste store opgave for Lundgaard bliver Macaus ikoniske Formel 3-gadeløb, som køres i november samtidigt med Brasiliens Grand Prix.

Christian Lundgaard i selskab med sin far, den tidligere Europamester i rally Henrik Lundgaard. Foto: Jan Sommer

Herefter beslutter Renault og danskerens management, hvilken titel der skal jagtes i 2020. Valget står mellem endnu en sæson i F3 eller oprykning til F2.

I kulissen bliver der dog sat spørgsmålstegn ved Renaults langvarige tilknytning til Formel 1. Resultaterne siden comebacket i 2016 har ikke været prangende, og efter to F1-glade topchefer i træk er den tidligere finansdirektør Clotilde Delbos netop blevet udnævnt til CEO.

Hun er sammen med bestyrelsen i gang med at revidere samtlige aktiviteter i motorsport. Regelændringerne til 2021 taler dog for, at pengestærke midterhold som Renault vil få en chance for at kunne nærme sig toppen.

