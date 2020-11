Ny F1-vært præsenteret

Saudi Arabien bliver i 2021 for første gang vært for et Formel 1-grandprix

Formel 1-racere slippes løs i november 2021 i Jeddahs gader til første udgave af Saudi Arabiens Grand Prix, oplyser lokale arrangører og sportens ejere Liberty Media.

Løbet køres som aftenløb, og det forventes at blive afviklet ugen før sæsonafslutningrn i Abu Dhabi, der om coronapandemien tillader det, vil blive afslutningen på en historisk stor kalender bestående af 23 grandprixer.

- Vi er glade over at kunne sige velkommen til Saudi Arabien til 2021-sæsonen, siger Formel 1’s topchef Chase Carey.

- Regionen er yderst vigtig for os, og da 70 procent af befolkningen er under 30 år, er vi glade for at kunne nå nye fans, mens vi leverer racerløb fra en fantastisk og historisk lokation.

- Vi offentliggør vores fulde foreløbige kalender inden for et par uger til endelig godkendelse af 'World Motor Sport Council', siger Carey.

Annonceringen er ingen overraskelse.

Foto: Amer Hilabi/Ritzau Scanpix

Saudi Arabiens statslige olieselskab Aramco blev hovedsponsor for Formel 1 i marts og har været titelsponsor for tre løb i 2020.

Det er planen, at løbet fra 2023 skal køres på en nyanlagt bane i det kommende enorme saudiske fritids- og forlystelsesområde Qiddiya, som ligger tæt på hovedstaden Riyadh.

Siden den tidligere F1-zar Bernie Ecclestone for alvor begyndte at placere løb uden for Europa og gå efter store beløb fra løbspromotorerne, bliver der efterhånden kørt i mange lande uden frie valg, som påkalder sig interesse og kritik fra menneskerettighedsorganisationer.

Eksempelvis Bahrain, Vietnam, Kina, Monaco, Aserbajdsjan, Singapore og Abu Dhabi.

Amnesty International og lignende organisationer har anklaget Saudi Arabien for at bruge sport til at hvidvaske sit image.

Oliestaten har satset på motorsport i senere år med to Formel E-grandprixer, ligesom det var vært for Dakar-rallyet i 2020. Saudi Arabien har også kastet penge efter store boksekampe, golf- og tennisturneringer.

I sidste uge under grandprixet på Imola var det forventede løb i Saudi Arabien på dagsordenen på flere pressekonferencer.

Lewis Hamilton, som i senere år har været meget højrøstet, når gælder emner som dyrevelværd, ‘Black Lives Matter’ og ligestilling, ville ikke udtale sig. Argumentet var, at han ikke vidste nok om styret, men tilføjede, at han havde hørt, at det var et smukt sted.

Jeddah ligger ved det røde hav, men det er meningen, at grandprixet rykker til en nyanlagt bane fra 2023. Foto: Amer Hilabi/Ritzau Scanpix

Teamcheferne svarede det samme, som de plejer, nemlig at sport og politik ikke bør blandes sammen.

Som Red Bulls Christian Horner konstaterede, kører holdene, hvor de får besked på.

- Vi stoler på, at den kommercielle rettighedshedshaver (ejerne Liberty Media) samt motorsportsforbundet (FIA) har lavet den fornødne research og træffer disse beslutninger i sportens bedste interesse, siger Red Bull-teamchefen ifølge Reuters.

Senest, der var store kontroverser om et nyt løb, var, da Aserbajdsjans Grand Prix kom på kalenderen i 2016.

