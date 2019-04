Ny Haas-kollega til Kevin

Haas-teamets simulator-kører Pietro Fittipaldi får resten af sæsonen assistance af F2-køreren Louis Delétraz. Udover at være venner med Romain Grosjean kørte den 22-årige schweizer også en dags Pirelli-test for Haas sidste år i Abu Dhabi.

Pietro Fittipaldi er ansat som test- og udviklingskører, men har fået lov til at køre det tyske standardvognsmesterskab, DTM, som kolliderer med et enkelt F1-grandprix.

- Louis hjælper til, når Pietro ikke kan, eller hvis vi har behov for endnu en holdning, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Når den samme sidder i simulatoren hele tiden, er det nogle gange godt at spørge andre, hvad de synes.

Kevin Magnussen kender også Louis Delétraz fra 2016, hvor schweizeren var udviklingskører for Renault. Foto: Jan Sommer

Simulatorprogrammet hos Haas er en nyskabelse til denne sæson. Udover at leje sig ind hos Ferrari benytter teamet nu også Dallaras simulator til at forberede sig til løb og på sigt løse problemer under en løbsweekend, ligesom de store teams gør det.

- Vi er ikke langt fra de mål, vi har sat. Forhåbentlig om et par måneder kan vi begynde også at bruge den under raceweekender. Selvfølgelig vil vi ikke være så produktive de første løb, som de hold der har brugt dem i 15 år, siger Haas-chefen.

- Men vi gør fremskridt, og det er temmelig krævende, når man starter fra bunden uden et rigtigt simulatorprogram og skal levere noget meningsfuldt til holdet på banen.

