Ny international ros til Kevin: Kun to var bedre

Kevin Magnussen høstede nye point i Ungarns Grand Prix, da han vekslede en startposition som nummer ni til en syvendeplads og dermed scorede seks point til sit og Haas' samlede regnskab.

Det skete efter en solid præstation i Budapest, hvor danskeren dog trods alt ikke kunne true Pierre Gaslys sjetteplads og dermed blive 'best of the rest', efter at Max Verstappens motor stod af.

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt, kvitterede efterfølgende med en flot karakter til Kevin Magnussen, men uden for landets grænser var der bestemt også positive indtryk at spore.

Kevin tæt på topkarakter: To var helt geniale

Britiske Sky Sports langede et ni-tal ud til Haas' nummer 20 på deres skala fra et til ti. Kun overgået af vinderen Lewis Hamilton og netop Pierre Gasly, der altså holdt Magnussen bag sig.

- Kevin Magnussen fløj under radaren i Ungarn stort set uden at tiltrække nogen opmærksomhed på sin vej til syvendepladsen.

- Men på et år, hvor Haas for ofte har formøblet gode muligheder, var forsigtighed meget velkommen for holdet, da danskeren tog så meget, som man kunne forvente. En solid slutning på en bedre end solid første halvdel af 2018, lyder begrundelsen.

Haas-makkeren Romain Grosjean måtte nøjes med karakteren syv efter sin tiendeplads.

Hos motorsportmediet Autosport.com er de en anelse mere mådeholdende og nøjes med at give otte til Kevin Magnussen. Primært på grund af af den forholdsvis store afstand til Gasly og et mindre vellykket pit stop.

- Haas-raceren så fjerdehurtigst ud i tørvejr, men våde forhold i kvalifikationen gjorde livet mere besværligt for Magnussen. Det var en overraskelse at se ham tabe terræn til Gasly i første stint, men det var delvist for at angribe senere i racet.

- Tidstab i pit hjalp dog ikke på planerne, og selvom han kom tæt på, var han for langt tilbage til at gøre det bedre end syvendepladsen, lyder dommen hos Autosport, der også kalder danskerens weekend for et 'pænt stykke arbejde'.

Hos engelske Telegraph benytter man sig af et noget mere kompliceret karaktergivningssystem end de fleste andre steder. Her er det ikke subjektive bedømmelser, men derimod et system, som tager højde for forskellige parametre som startposition,

I det system ender Kevin Magnussen sjettebedst med en score på 72 og altså en placering bedre end i den virkelige verden.

- God kvalifikation. Han havde pæn fart og fik næsten det optimale ud af sin bil. Forbedrede sig to pladser i starten og kom bag Gasly på syvendepladsen.

- Han kopierede nærmest, hvad franskmanden gjorde gennem hele løbet, men kom aldrig så tæt nok på Toro Rosso'en, men syvendepladsen er endnu en pæn point-fangst i jagten på 'best of the rest' og syvendeplads i den samlede stilling. Han har halet ind på Hülkenberg; nu kun syv point efter.

Kevin Magnussen står noteret for 45 point på ottendepladsen, mens Haas er nummer fem i konstruktør-regnskabet med 66 point.

Kevin Magnussen får international ros efter præstationen i Ungarn. Foto: AP

