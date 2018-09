Ny klage over Alonso: Mere aggressiv end nogensinde

MONZA (Ekstra Bladet): Den unge generation Formel 1-kørere var i oprør mod en af sportens største stjerner under Italiens Grand Prix.

Efter kvalifikationen lod Kevin Magnussen ederne flyder over Fernando Alonsos kørsel, og søndag blev det Toro Rossos Pierre Gaslys tur.

Den kommende Red Bull-kører beskyldte ligesom Haas’ dansker den dobbelte verdensmester for at køre respektløst, ligesom franskmanden mener, at Alonso kører endnu mere aggressivt nu, hvor han har annonceret sin afsked med Formel 1.

- Efter safetycar kom vi til første sving side om side. Jeg gik på ydersiden, og han skubbede mig fuldstændigt af banen. Jeg prøvede at blive så meget som muligt på banen, men han efterlod mig ingen plads.

- Jeg var nødt til at køre over kerben. Han rørte mig også og ødelagde hele højre side af mit gulv. Derfra var bilen fuldstændigt smadret, og jeg gled overalt, sagde Pierre Gasly, da han søndag aften gjorde status på Monza til den skrevne presse.

- Jeg synes, han tilgang er lidt anderledes, fordi han ved, at han ikke er i Formel 1 næste år, så det ser ud til, at han er endnu mere aggressiv, end han var tidligere. Hvad han gjorde var efter min mening ikke fair. Vi ved alle, at man skal efterlade nok plads til en bil, og det gjorde han ikke i dag.

- Jeg ved, at han ikke kan lide os, fordi vi kører med Honda-motor, men det bør ikke få indflydelse, når man racer mod andre kørere.

Pierre Gasly mener, at Alonsos tilgang er mere aggressiv end tidligere. Foto: All over press.

Franskmanden havde ingen planer om at gå til løbsdirektøren Charlie Whiting for at brokke sig over den spanske diva, som ikke var i dommernes søgelys for denne episode.

- Hvorfor? Helt ærligt så ændrer det ingenting. Måske taler jeg med Fernando, hvis jeg ser ham senere eller i Singapore, men i sidste ende ændrer det ikke mit løb, selv hvis de giver ham en straf.

Aggressive Alonso bliver heller ikke et tema til næste kørermøde.

- Det er noget, vi kan snakke om, men jeg er ikke typen, der vil lave en stor historie ud af disse ting. Hvis jeg har noget på hjertet, siger jeg det til hans ansigt, siger franskmanden.

Fernando Alonso udgik tidligt med et teknisk problem.

