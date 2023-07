Ny kontrakt? Plejer at tage fem minutter

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Alt er det samme - og så alligevel ikke.

For femte gang i sin Formel 1-karriere har Kevin Magnussen kontraktudløb. Haas har en option på danskerens arbejdskraft til 2024, og alle udmeldinger fra teamchef Günther Steiner tyder på, at ledelsen vil fortsætte med begge kørere.

Især i 2014, men også i 2016 var silly season en skrækkelig periode for Kevin Magnussen. I denne anden periode hos Haas er situationen knap så kompliceret.

- Kontrakten udløber, og det er de samme ting, man skal igennem, kan man sige. Men presset er noget andet. Eller det føles anderledes denne gang. Jeg er lidt mere afslappet og upåvirket af det pres, som måtte komme ved et kontraktudløb, siger Kevin Magnussen i et længere interview med Ekstra Bladet.

- I de første år afhang alt jo af det ...

- Ja, og jeg stressede så meget over det.

- Hvordan er forholdet til Gene Haas og i særdeleshed Günther sammenlignet med tidligere?

- Det er anderledes. Det er jo efterhånden et mangeårigt partnerskab, vi har haft. Jeg er meget integreret i teamet og har været her næsten fra dag et. Når man har været med i så mange år, har man en anden indsigt og et andet overblik over teamet, hvor vi skal hen, og hvad der foregår.

Günther Steiner er meget ukompliceret at forhandle med, forklarer danskeren. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Toto Wolff og Lewis Hamilton forhandler over en pizza. Hvordan foregår det med jer?

- Ingen pizza. Mange af de andre år har det været et fem minutters telefonopkald. Så ja, det er meget simpelt med Günther

- Hvor meget forhandling er der egentlig?

- Der er vel en lille smule, men det er få ting. Jeg ved ikke, hvordan det er i andre teams. Det er meget mig og Günther, der tager den. Jeg har ikke et hold af advokater, der forhandler med hans hold.

- Så også her minder det om et Formel 3-team?

- Ja, det kan man sige, griner Magnussen.

- Hvornår vil du gerne have en afklaring?

- Jeg har ikke nogen holdning til det. Det er jo selvfølgelig rart at have det på plads. Så jo før, jo bedre, men det betyder ikke noget i sidste ende.

- I forhold til fremtiden er der i 2024 ekstremt mange andre, der har kontraktudløb ved andre teams. Hvor meget af det er inde i dine overvejelser?

- Når man kører Formel 1, virker et år som lang tid. Det er faktisk ikke noget, jeg har tænkt så meget over.

- Den næste store ting i Formel 1 bliver nye motorer i 2026. Hvor meget tænker du over, hvad det gør ved sporten, og er det noget, du gerne vil være en del af?

- Jeg tror helt klart, at hvis det er nogle skodbiler, de kommer med, vil jeg genoverveje, om det er det, man skal. For at kunne være med på det her niveau, skal man virkelig brænde for det. Og hvis bilerne lige pludselig ikke er sjove at køre, kan det være svært at brænde for.

Der er stadig flere mål, som Kevin Magnussen gerne vil opnå i Formel 1 og med Haas. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- De kan stadig være sjove, selvom de måske ikke er lige så hurtige, som de er nu. Men jeg tror, at Formel E for mig er et 'no-go'. Det er ikke noget, jeg kommer til at rode med. Fordi kørestilen og hele det her energi-race ikke er noget, jeg tænder på. Jeg håber meget, at det ikke går den vej, siger Magnussen.

- Nogle i paddocken er omkring de 40 og stadigvæk ret skarpe. Hvor lang tid føler du selv, at du har på det her niveau?

- Det kan jeg ikke sige. Det vil være åndssvagt af mig at sidde og sige noget offentligt her om, hvor lang tid jeg fortsætter. Det skal man passe på med. Så kan det være, at det manifesterer sig lige pludseligt. Jeg kører så længe, der er noget at køre for, og så længe jeg føler, at jeg lever min drøm. Og det gør jeg lige nu.