Ny kontrakt til Hamilton

Formel 1-verdenen har ventet længe på en melding, men nu er det officielt.

36-årige Lewis Hamilton og Mercedes har forlænget kontrakten, så de også har papir på hinanden i 2021-sæsonen. Det melder det tyske bilfirma mandag.

- Mercedes og Lewis er blevet enige om en ny kontrakt, hvor et af sportens mest succesrige samarbejder nogensinde fortsætter for niende sæson i træk, skriver teamet.

- En væsentlig del af den nye aftale bygger på en fælles forpligtelse til større mangfoldighed og inkludering i motorsport, der blev lavet sidste år af Lewis og Mercedes.

- Det betyder en fælles velgørenhedsfond, der vil have som mission at støtte større mangfoldighed og inkludering i alle former i motorsport, lyder det fra teamet.

Lewis Hamilton debuterede i Formel 1 i 2007 for McLaren og kørte allerede her med Mercedes-motorer. Siden 2013 har han kørt for Mercedes-teamet og er den mest vindende kører i Formel 1 nogensinde.

Den nye Formel 1-sæson indledes 28. marts i Bahrain og her indleder den britiske veteran jagten på sin ottende VM-titel, der vil sende ham endegyldigt forbi Michael Schumacher, der også har syv VM-titler. Tyskeren har dog kun 91 grandprix-sejre, mens Hamilton allerede er på 95.

Det måtte du ikke se på tv

Debriefing fra Abu Dhabi: I kulissen til Kevins farvel

Kevins exit understreger, at F1 har et problem

Unikt indblik: KUN for F1-nørder og Kevin-fans