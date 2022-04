Ny Mercedes-krise: - Bilen giver mig smerter

Det var ingen dans på roser for Mercedes til Emilia Romagna Grand Prix, der blev kørt søndag.

Lewis Hamilton kunne ikke komme frem i feltet og sluttede overraskende P13, mens George Russell kæmpede sig til en fjerdeplads.

Det er selvom, at den unge brite havde problemer med smerter i ryggen og i brystet under løbet. Smerter der udspringer af de evige problemer med porpoising, der betyder bilen hopper under løbet.

- Det er den første weekend, jeg virkelig har haft problemer med min ryg, og jeg har haft brystmester som følge af, at bilen hopper så voldsomt. Men det må vi tage med, hvis vi vil have hurtige omgangstider ud af bilen.

- Jeg håber virkelig, vi finder en løsning på det. Jeg håber, at alle teams, der har problemer med, at bilen hopper, finder en løsning på det. Det er ikke holdbart for kørerne at fortsætte på dette niveau, siger George Russell, der også er formand for kørernes 'fagforening' GPDA (Grand Prix Drivers Association), efter løbet.

Det var en weekend til glemmebogen for den syv-dobbelte verdensmester, Lewis Hamilton. Foto: Guglielmo Mangiapane/Ritzau Scanpix

Der findes dog en løsning på problemet, men den vil koste dyrt.

Mercedes kan nemlig vælge at hæve kørerhøjden på bilen, så bilen hopper mindre. Det vil dog også betyde, at bilen mister fart, og de otte-dobbelte verdensmestre er ikke interesserede i at få en endnu langsommere bil.

George Russell har tidligere foreslået, at der blev indført en 'aktiv affjedring,' som vil afhjælpe porpoising. Mercedes var langt med denne teknik inden sæsonen, men den blev gjort forbudt på de nye biler.

6. maj skal Formel 1-feltet til Miami for første gang, når Miamis Grand Prix skal køres 8. maj.

Mercedes mister terræn i konstruktør-mesterskabet, og de skal derfor grave dybt for at finde løsninger på teamets efterhånden mange problemer.

Lewis Hamilton har allerede afskrevet sig selv i kampen om VM-titlen, da han ligger øjeblikkelig syver med 58 point op til Charles Leclerc i front.

Hele vejen ned gennem F1-paddocken snakkes der om porpoising - og i særdeleshed hvordan man slipper af med det. Hvor hurtigt, holdene får bugt med det, bliver afgørende for sæsonstarten, lyder det fra journalist Jonas Hüttel i 'Hurtigste omgang', hvor han også forklarer, hvad det forjættede fænomen egentlig er

