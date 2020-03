Ny mistanke: Flere Haas-folk i karantæne

Yderligere to Haas-ansatte skal testes for corona. De australske sundhedsmyndigheder afventer prøvesvar, før de træffer beslutning om weekendens Formel 1-grandprix

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Som coronasituationen forværres i Europa, er frygten også spredt til Australien, hvor myndighederne afventer testsvar fra fem teammedlemmer, før de træffer videre beslutning om weekendens grandprix.

Torsdag morgen satte Haas yderligere to teammedlemmer i isolation, hvilket bringer totalen for Kevin Magnussens team op på fire. Desuden har McLaren et medlem i karantæne.

Testresultaterne kan tage op til 72 døgn, men de australske sundhedsmyndigheder har givet de fem sager fra Formel 1-paddocken førsteprioritet og håber på afklaring senere torsdag.

- Vi forventer besked til eftermiddag. Jeg er ikke læge, så jeg ønsker ikke at spekulere. Forhåbentlig kommer de tilbage negative, oplyser teamchef Günther Steiner til blandt andre Ekstra Bladet.

De fire teammedlemmer - tre mekanikere og en ingeniør - udviste alle symptomer på forkølelse, så man isolerer og tester dem for en sikkerheds skyld.

- Vi tager det meget alvorligt. Hvis nogen føler noget, beder vi dem om at sige det til os, for vi ønsker, at alle er sikre som muligt, siger Steiner.

- Situationen udvikler sig så hurtigt. Nyt sker time for time, og ingen har det totale overblik. Vi prøver efter bedste vis i vores egen lille verden at være voksne og håndtere det bedst muligt.

Hos Haas opererer man ud fra forsigtighedsprincippet og afventer indtil videre testresultaterne. Foto: Glenn Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix

Planen er fortsat at afvikle Australiens Grand Prix med over 300.000 tilskuere henover de fire dage. Hvorvidt det er for risikabelt at samle så mange mennesker, når man ser, hvad der sker i resten af verden, ønsker Haas-bossen ikke at forholde sig til.

Han gør, hvad han får besked på.

- Jeg er ingen ekspert i sundhedsfaglige spørgsmål, så det ønsker jeg ikke at kommentere.

Formel 1-holdene bliver ikke inddraget i debatten om afviklingen af grandprixet. Beslutningen ligger i sidste ende hos den australske regering og de australske sundhedsmyndigheder.

- Jeg tror ikke, at vi har behov for en debat. Vi har behov for retningslinjer, som vil blive truffet af større myndigheder end FOM (Formel 1’s ejere, red.). Og sådan bør det være. FOM er ikke WHO (verdenssundhedsorganisationen), siger Steiner.

Torsdag morgen på den lokale radiostation SEN116 fastslog Dr. Brett Sutton, øverste ansvarlig for sundhedsmyndighederne i delstaten Victoria, at han afventer testresultaterne.

Forstå Kevins nye racer

Hvis de er negative, kan grandprixet fortsætte. Hvis en eller flere er positive, kan de få konsekvenser.

- Er der positive tests, vil jeg være direkte involveret med dem, som organiserer løbet, om hvad de næste skridt skal være, og hvad følgerne bliver, siger han.

Selv om selveste Tom Hanks testede positiv for corona i Australien, er smitten ikke så udbredt på kontinentet, konstaterer Sutton.

- Vi har ikke bevis for, at problemet her er så stort som i andre steder af verden.

- Jeg træffer min beslutning på baggrund af, hvad der sker i Victoria, siger han.

Frygter virus: To Haas-folk isoleret

Se også: Ukendt land for Haas

Frygter ikke virus: Nu kommer 300.000 tilskuere

Teamejerens klare melding: Haas-team risikerer lukning