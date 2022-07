Ny stor præstation: Haas tilbage i toppen

Under orange røg fra de mange hollandske fans' romerlys kørte Kevin Magnussen og resten af Formel 1-feltet ud på den legendariske Red Bull Ring i Østrig til fredagens kvalifikation.

Og farten i Haas-bilerne fra søndagens Grand Prix på Silverstone var også at finde til dagens tidstagning. Begge racere kørte sig nemlig i Q3 for tredje gang i denne sæson.

En Q3, hvor man ikke kunne se, at Haas regnes som et bundhold. Haas napper nemlig fjerde startrække i lørdagens sprint, da Magnussen sluttede 7'er, mens Mick Schumacher var ottendehurtigst.

Det blev en rigtig god dag for Kevin Magnussen i Østrig. Foto: Jure Makovec/Ritzau Scanpix

Det må derfor siges at være en godkendt dag på kontoret for Günther Steiner og co., og hvis de kan forsvare placeringerne i morgendagens sprintløb, er der udsigt til vigtige point på kontoen.

Det blev dog ikke ikke en kvalifikation uden dramatik, da Q3 bød på hele røde flag - begge udløst af Mercedes.

Først var det den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton, der kørte bilen i barrieren efter en kørerfejl. Et uvant syn fra den erfarne kører, og han kan dermed se frem til at starte fra tiende position i morgen.

Blot få sekunder efter genstarten mistede George Russell så herrerdømmet over bilen i et sving og smadrede bagenden ind i barrieren. Han nåede dog at sætte en tid som nummer fem, og den placering kunne ingen pille fra ham.

Hamiltons bil i barrieren. Både Hamilton og Russell slap uskadte fra de to uheld. Foto: FLORION GOGA/RItzau Scanpix

Et sandt mareridt for Mercedes, der ellers lige havde fundet farten igen under sidste weekend i England. Mekanikerne kan godt forvente en travl aften og nat med at få bilerne klar til lørdag.

Endnu en gang kæmpede den forsvarende verdensmester Max Verstappen og Ferraris Charles Leclerc om at sætte hurtigste tid, men her trak hollænderen det længste strå på trods af en lynhurtig tid af monegaskeren.

Carlos Sainz kørte tredjehurtigst efterfulgt af Sergio Perez i den anden Red Bull. Alpines Esteban Ocon viste også muskler, og han sluttede sekser.

Daniel Ricciardo sluttede som 16'er. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Den karismatiske australier Daniel Ricciardo leverede endnu en skuffelse, da han allerede røg ud i Q1. Han har meget at bevise denne weekend, hvis ikke der skal lande en fyreseddel på hans bord.

Teamkammeraten kørte dog også ind på en skuffende 15. plads, men Lando Norris var til dels undskyldt, da der var problemer med bilen, og han meldte blandt andet over radioen, at han var bange for at bremse.

Sprintløbet starter 16:30 lørdag, og du kan følge det live på ekstrabladet.dk.