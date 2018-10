Ny storsponsor landet: Kevins hold skifter navn

Den danske Formel 1-stjerne Kevin Magnussen (Haas) skal fra næste sæson vænne sig til et lidt længere navn på sit hold.

På Haas' hjemmeside meddeler holdet, at man har indgået en flerårig sponsoraftale med den britiske energidrikproducent Rich Energy.

Det betyder, at holdet fra næste sæson kommer til at hedde det mindre mundrette navn Rich Energy Haas F1 Team.

Aftalens varighed er kun anført som 'flerårig', og der nævnes ikke noget om sponsoratets størrelse økonomisk.

Rich Energy er Storbritanniens førende producent af energidrik og sælger sine produkter i 30 lande.

Firmaet ønsker dog at brede sig til endnu flere lande, og derfor er Formel 1 som global sportsgren et ideelt sted at markedsføre sig, forklarer Rich Energys administrerende direktør, William Storey.

Foto: Jan Sommer

Selv om Haas ikke oplyser noget om de økonomiske rammer, så ligger det fast, at det koster adskillige millioner at blive navnesponsor for et Formel 1-hold.

Haas-chef Günther Steiner lægger da heller ikke skjul på sin begejstring.

- At sikre en navnesponsor som Rich Energy er endnu en milepæl i udviklingen af Haas F1 Team, siger han til hjemmesiden.

Kevin Magnussen og franskmanden Romain Grosjean har siddet i holdets to sæder i denne og den foregående sæson. Begge kørere vil også være at finde i racerne, når holdet forlænger navnet næste år.

Haas har nydt stor succes i denne sæson, hvor Magnussen har hentet 53 point og er nummer ni i VM-stillingen, mens Grosjean med 31 point er nummer 13.

I VM-stillingen for konstruktører ligger Haas nummer fem med 22 point op til Magnussens tidligere hold Renault, der fører kampen om at være bedst efter de tre suveræne sværvægtere - Mercedes, Ferrari og Red Bull.

