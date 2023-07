Ny triumf til dansk F1-håb: Suveræn i regnen

Frederik Vesti satser på at blive næste dansker i Formel 1, men har gode muligheder for en chance hos Mercedes allerede i år

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Giv en ung talentfuld racerkører, der er vokset op på gokart-baner i Nordeuropa våde forhold og frit udsyn, og han bliver meget svær at fange.

Sprintløbet på Silverstone blev en mesterklasse fra Frederik Vesti (Prema), som straks trak fra og aldrig blev udfordret.

- For mig fra pole var udsynet fint, for jeg kunne nemt se alt. Men lige bagved kunne jeg intet se på grund af vandet, så de første omgange har ikke været rare for de andre, sagde danskeren efterfølgende.

Mercedes’ danske junior vandt med over 13 sekunder ned til sin nærmeste konkurrent i mesterskabet, Theo Pourcharie (ART). Franskmanden var godt syv sekunder efter, men lod sig falde tilbage for at snuppe pointet for hurtigste omgang.

Førstepladsen var Vestis fjerde i år; halvdelen af dem har været sprintløb.

Han dedikerede sejren til sin sædvanlige ingeniør Pedro Matos, som sidder over denne weekend på grund af sygdom i den nærmeste familie.

- Sejren er vigtigt, så jeg kan vise, at vi stadig kan have en stærk weekend. Men jeg ser frem til at få ham tilbage, sagde Vesti.

Frederik Vesti skabte et hul og så sig aldrig tilbage. Foto: Joe Portlock/Getty Images

Prema-teamkammeraten Oliver Bearman så hurtig ud til tider. Men den britiske Ferrari-junior blev også for ivrig. Han spandt til start - og kørte senere sig selv af podiet i en duel mod Alpine-støttede Jack Doohan, som rundede podiet af.

Pole-position i sprintløbet var resultatet af en skuffende tidtagning som P10.

Held i uheld

Men fredag havde Frederik Vesti faktisk noget af det held, der skal til for at sikre mesterskaber.

Det var ekstremt tæt i toppen med få tiendedele imellem kørerne. Han var uden for de hvide linjer på sit første sæt dæk og fik den tid slettet.

Han nåede at få en omgang ind, der meget vigtigt var inden for top ti, før motoren i hans Prema-racer stod.

Timingen er heldig, for det kunne meget let have endt i en sidsteplads eller en ‘DNF' i et løb.

I Formel 2 skifter man ikke motorer som i Formel 1. Man bruger dem, indtil de når et vist antal kilometer - eller selv står af. Man starter ikke engang sæsonen med en frisk motor.

Nu har Vesti en frisk til resten af sæsonen.

Den kommer også til sin ret, når han søndag formiddag skal forsøge at kæmpe sig frem i feltet i F2’s hovedløb. En femteplads der erklærede han sig tilfreds med.