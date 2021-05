- Nyd det, mens det varer

Jason Watt glæder sig over Ferraris succes i Monaco, men forventer, at det bliver eneste gang i denne sæson, at italienerne kan køre med om sejren

SIKKE EN OPREJSNING Ferrari har gang i nu, hvor det går løs i Monaco, men jeg spår også, at denne weekend er holdets eneste reelle chance for en sejr i år.

Det er skønt at se både Charles Leclerc og Carlos Sainz være i den helt skarpe ende af listerne lige fra de første træninger i fyrstedømmet Monaco.

Charles Leclerc på pole-position; det var noget af en overraskelse, og det havde helt sikkert givet pengene mange gange igen hos bookmakerne.

JEG GLÆDER MIG over, at de røde racere er oppe forrest i feltet, hvor de hører til, og de skal have stor ros for at have gravet sig fri af det enorme hul, de var havnet i sidste år, hvor de fik prygl i et omfang, som grænsede til det pinlige.

Allerede før sæsonen gik i gang, spåede jeg i Ekstra Bladets Formel 1-magasin, at Ferrari var tilbage, og det gjorde jeg på baggrund af flere observationer.

En af dem var, at teamet i begyndelsen af i år lavede en kovending i deres modstand omkring at fastfryse motorreglementet. Det fortalte mig, at de i Maranello havde fundet en hel del af de hestekræfter, de helt klart manglede i hele 2020.

Det var jo katastrofalt, så meget det kostede i tabt effekt, at FIA dømte deres 2019-brændstoftilførsel ulovlig, og det kunne altså ikke reddes i løbet af 2020-sæsonen, som derfor blev lige til skraldespanden.

Charles Leclerc starter fra pole søndag på sin hjemmebane. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

I FORRIGE WEEKEND i Barcelona så vi allerede et par tegn på, at vi nu ser de røde biler helt oppe, hvor gassen brænder. I den langsomme sektor tre med langsomme snævre sving og hurtige retningsskift, her var Ferrari nemlig rigtigt skarpe. Det er jo netop den slags sving og kurver, som banen i Monaco består af.

Faktisk er det i de langsomme sving på en racerbane, at man som racerkører især kan sætte meget tid til, hvis bilen ikke kører optimalt. Man tilbringer relativt lang tid gennem et langsomt sving, ergo koster det dyrt, hvis ikke grejet kører som ønsket. Ferrari-bilen ligner denne weekend en bil, som styrer nøjagtigt derhen, hvor køreren gerne vil have den hen, og det er et must i Monaco.

Men inden jeg går helt i selvsving, bliver jeg en smule ængstelig for, at det blot er denne weekend hvor det vil lykkedes Ferrari at være rigtigt skarpe. Jeg tror simpelthen ikke, at deres motorenhed er helt hurtig nok endnu, så når vi kommer tilbage på baner med lange lige stræk, vil det komme til at knibe lidt igen.

GODT NYT ER det dog alligevel at se Ferrari tilbage denne weekend, og jeg tror simpelthen på, at det giver selvtillid og tro på tingene i et omfang, som virkelig vil give dem blod på tanden fremadrettet.

En ting er sikkert, og det er, at det denne søndag eftermiddag bliver det mest jævnbyrdige Formel 1-løb i mands minde. Ferrari, Red Bull og Mercedes er alle i stand til at vinde, og det skal helt sikket nok blive underholdende.

Disse herrer starter forrest søndag - hvis altså ikke reparationen af Leclercs Ferrari udløser en straf. De første undersøgelser af bilen tyder på, at gearkassen er intakt, meddelte Ferrari lørdag aften. Foto: Sebastien Nogier/Ritzau Scanpix

HVIS LECLERC KOMMER først fra start, er sejren langt fra hjemme. Monaco er et klasseeksempel på vigtigheden af pitstrategi. Der vil fra Red Bull og Verstappens side helt sikkert blive forsøgt det berømte ’undercut’, hvor man pitter før bilen foran og håber, at man på sine nye dæk på første omgang efter pitstoppet, kan køre så hurtigt, at man på den måde kommer foran, når konkurrenten senere tager sit stop.

Jeg spår, at vi får os noget af et hæsblæsende race, så frem med popcorn og sodavand inden de røde lamper slukker.

JEG HAR SELV haft snerten af succes i Monacos snævre gader, hvor jeg i 1998 var på pole-position i datidens Formel 2-klasse. Jeg førte løbet og var i den berømte ’zone’, hvor det bare var mig, bil og asfalt – man ænsede ikke barriererne, før de susede tæt forbi ørerne. Den følelse skal man lede længe efter som racerkører, og det er derfor Monaco er det løb, de fleste gerne vil vinde, hvis du skulle vælge et ud.

Sandheden for mig er desværre, at jeg lavede en ’Charles Leclerc’ og drejede lidt for tidligt ind i et sving og snittede barrieren på indersiden og fortsatte lige over i hegnet på modsatte side – og så var det slut. Jeg fik dog en lille oprejsning med en 2. plads året efter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Circuit de Monaco

Banen er egentligt for snæver og for langsom til nutidens Formel 1-biler, men det er det løb, alle helst vil vinde. Her skal der køres få centimeter fra autoværnet, og som kører er der ingen langsider til at nå at slappe af bare et kort sekund.

Op ad bakken mod Casino Square svinget samt den sidste del rundt om ’Swimming Pool’-komplekset er banens nøgleområder. Gennem tunnelen og nedbremsningen til chikanen er også ganske særlig. Pas på ikke at ramme hegnet på højre side, når man drejer ind i sidste chikane.