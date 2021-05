Nye detaljer i Mercedes-bommert: Hjulet sidder stadig fast

Det var ikke for sjov, at teamet trak Valtteri Bottas ud af Monacos Grand Prix, afslører den tekniske chef James Allison

Man må give de seneste syv års F1-verdensmestre, at når de endelig dummer sig, foregår det med stil.

Mens Max Verstappen og Red Bull i Monaco overtog føringen i begge verdensmesterskaber, præsterede Lewis Hamilton en sjælden syvendeplads.

Selv om teamkammeraten Valtteri Bottas lå til at sikre mindst en andenplads, gik hans pistop så galt, at kun Haas-mekanikere i Australien kan tale med.

Hjulmøtrikken sidder rent faktisk SÅ fast, at den stadig er på bilen, og først kan komme af hjemme på fabrikken i Brackley, afslører den tekniske chef James Allison.

Der skal et stykke seriøst kraftigt multi-værktøj til for at skære det af.

- I sidste ende fik vi ikke hjulet af. Den sidder i garagen med hjulet på. Vi bliver nødt til at slibe det af, finde en ‘Dremel’ frem og smertefuldt arbejde os igennem resterne af hjulmøtrikken. Vi gør det hjemme på fabrikken, fortæller Allison ifølge motorsport.com.

Der er stadig ikke lykkes at få hjulet af Valtteri Bottas' Mercedes. Foto: Steve Etherington/Mercedes F1 Team

Dækskifte i Formel 1 kan foretages på under to sekunder, hvilket kræver nogle seriøst kraftfulde hjulpistoler. Får den den ikke rigtig fat om hjulmøtrikken, æder den gevindet, hvilket var, hvad der skete ved Bottas’ stop.

- Det er lidt ligesom, hvis du tager en stjerneskruetrækker, men ikke sætter den rigtigt ned i korset. Så begynder du at file kanterne af kærven og til sidst kan du ikke få skruen ud, fordi skruetrækkeren ikke har noget at bide i, siger han.

- Når man tænker på styrken af hjulpistolen, kan du ende med af file møtrikken ned til, at der ikke er noget at få fat i. Det var, hvad der skete.

Trøstende klap på skulderen til Valtteri Bottas, der havde kurs mod en andenplads i Monaco. Sidste år brillerede Mercedes-mekanikerne også med at bytte rundt på kørernes dæk ved et pitstop i Bahrain, så det sejrsvante team skal have set på, hvordan de bliver bedre til pitstop. Foto: Steve Etherington/Mercedes F1 Team

Søndag var det eneste, som glædede Valtteri Bottas, at hans køleskab i Monaco-lejligheden var fyldt med øl. Finnen har fået en skidt start på sæsonen med flere uheld.

- Fra min side oplevede jeg det bare som et langsomt pistop, hvor Sainz nok ville slippe forbi og måske Norris. Men da der var gået 30 sekunder, kunne jeg ikke fatte det. Naturligvis en kæmpe skuffelse, og noget, vi skal sikre ikke sker igen, siger finnen.

- Jeg har aldrig prøvet at slutte et løb under et pistop før, og jeg ved ikke, hvordan den slags kan ske.

Pitstop har været en svaghed for Mercedes på det seneste. Teamchef Toto Wolff varsler tjek af både procedurer og udstyr.

