Nye F1-chok: Forrygende bedrift

På forhånd drømte Kevin Magnussen og Haas om, at Hungaroring ville være scenen for en af deres bedre tidtagninger i denne sæson.

I stedet blev det endnu et bevis på, hvor meget svagere Ferrari-motoren er på en enkelt omgang i denne sæson - op mod 50 hestekræfter ifølge GPS-data.

Alfa Romeo-duoen kvalificerede sig sidst.

Meget bedre var det ikke hos den anden Ferrari-kunde.

Kevin Magnussen var bedst hos Haas - et kvart sekund hurtigere end Romain Grosjean - men det rakte kun til 16. og 18. pladsen.

Ferrari præsterede ganske vist sin bedste kvalifikation i år med femte- og sjettepladsen, men det var bag BEGGE biler fra kontroversielle Racing Point, mens Mercedes i front var i en klasse for sig.

Banen forbedrede sig ekstremt gennem den første kvalifikationsrunde illustreret ved, at der var halvandet sekunds forskel mellem den Magnussens første og sidste tid.

Han var pænt ærgerlig på tilbage til pitten. Der manglede kun 47 tusindedele af et sekund op til Nicholas Latifi på 15. pladsen og dermed Q2.

Tid, som Kevin Magnussen følte sig frarøvet i den sidste sektor.

- Argh, den Alpha Tauri var i vejen, sagde han over radioen.

- Vi rapporterer det, svarede løbsingeniør Gary Gannon

Da hjelmen kom af, så Magnussen ikke så alvorligt på situationen.

- Det var så tæt, at hvis de to Alpha Tauri ikke havde været der … et par hundrededele taber man hurtigt. Men det er en lille bane, og sådan er det. Vi må se, hvad vi kan gøre herfra.

- Vi havde ønsket os en lidt bedre startplacering til løbet. Vi troede, at den lille bane uden de lange langsider havde hjulpet os lidt mere. Men nogle af de team, som var hurtige på langsiderne i Østrig, var også hurtige i svingene.

Tidtagningen bød på mange overraskelser.

Begge Williams nåede Q2 for første gang i flere år … George Russell blev endda 12’er sølle to tiendedele fra den første Q3 til teamet siden 2018.

De Honda-drevne biler havde på ingen måde en problemfri lørdag. Både hos Red Bull og Alpha Tauri beklagede kørerne sig over, hvordan den opførte sig.

Værst gik det ud Alexander Albon, som måtte nøjes med en 13. plads knap to (!) sekunder efter teamkammerat Max Verstappen.

- Jeg sagde det. I skulle ikke have sat mig ud i trafik, konstarede Albon over radioen.

Den slags kritik af teamet skal man passe på med over radioen; ikke mindst hos et team som Red Bull, hvor de ikke er blege for at skifte kørere midt på sæsonen.

Max Verstappen fik også problemer med motoren til allersidst og starter kun syver.

Hos Renault måtte man se Q3 fra garagen og præstationen fra de lyserøde Mercedes, som de i sidste uge protesterede mod lovligheden af.

Racing Point understregede for første gang siden vintertest, hvor deres stærkt deres kopi-koncept rent faktisk er, når kørerne leverer.

Anden startrække er lyserød med Lance Stroll foran Sergio Perez.

- Bilen var flyvende, jublede canadieren over radioen.

Vejrudsigten til søndagens løb skifter hele tiden.

Haas-raceren er noget mere konkurrencedygtig i løbstrim, men det gør ikke den store forskel på Hungaroring. Der er en grund til, at man også kalder den Monaco uden bådene.

Overhalinger er svære og sjældne.

Så Kevin Magnussen krydser fingre for regn.

- Jeg håber på et begivenhedsrigt løb med noget regn og safetycars. Det er vores chance, siger han.

