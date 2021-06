Nye fjender til Mazepin: - Simpelthen ufatteligt

Søndag sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? SE MED HER (Ekstra Bladet+)

To ting har været sikre hver grandprix-weekend denne sæson: Haas har været langsomste team, og nogen har brokket sig over Nikita Mazepins kørsel.

Starten på Aserbajdsjans Grand Prix blev ingen undtagelse.

- Ufatteligt. Simpelthen ufatteligt. Han bliver bare foran. Han zigzagger endda, lød den frustrerende radiomelding fra Max Verstappen, da hollænderen fik sin flyvende omgang ødelagt af Haas’ russer, som lå i racinglinjen på en udomgang.

I anden træning meldte Carlos Sainz Jr. sig i koret af kritikere, efter en episode med Mazepin, hvor russeren overhalede ham af flere omgange.

- I stedet for at afslutte sin omgang og køre af vejen, kører han ind foran dig efter sving et. Den fyr, sagde den spanske Ferrari-stjerne.

Russeren med den rige far var dog også frustreret.

- Hvad laver Sainz? Han ødelægger min omgang og forventer så, at jeg skal hjælpe ham, sagde Mazepin til Haas-garagen.

En blokering som tak for sidst blev han også beskyldt for i Portugal, og på onboards så det nu nærmere ud som om, Sainz gav en slipstrøm.

Den tidligere F1-kører og nuværende BBC-ekspert Jolyon Palmer peger også fingre af rookien.

- Nikita Mazepin skaber sig mange fjender derude, for han ser ikke ud til at have meget respekt for de andre kørere, siger briten.

Med lidt hjælp fra batteri-problemer hos Mick Schumacher, var russeren hurtigst hos Haas i den anden træning, men stadig et sekund efter Williams.

Oven på tyskerens dyre crash i Monaco opførte duoen sig bedre i Bakus gader. Ingen skade skete, da Mazepin en enkelt gang gav en barriere et flygtigt kindkys.

Red Bull overtog føringen i begge verdensmesterskaber i Monaco og fortsætter de gode takter på den markant anderledes Baku City Circuit.

Max Verstappen og Sergio Pérez toppede tiderne foran Ferrari-duoen.

Fredagens historie var Mercedes.

- Fra min side føltes det ærlig talt som en god dag. Den var ren, jeg kørte alle de påkrævede omgange og bortset fra et enkelt ‘lockup’ lavede jeg ikke nogen fejl. Men vi er langsomme, siger Lewis Hamilton.

Han blev noteret for 11. hurtigste tid, mens teamkammeraten Valtteri Bottas kun kørte 16. bedste tid.

- Det var en mere krævende dag end forventet. Vi mangler fart. Der er noget fundamentalt forkert, og vi skal finde ud af hvad, siger finnen.

Begge Haas-kørere slap fra fredagen på den tricky bane i Baku uden de store skrammer. Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

Mercedes har beskyldt både Red Bull og Ferrari for at snyde med deres bagvinger, og teamchef Toto Wolff truede med protest i Aserbajdsjan, hvor den potentielt giver en fordel på den ekstreme langside.

Men det bliver nok ved truslen.

- Hvis der kommer en protest her, bliver jeg meget, meget overrasket, siger Alpine-chefen Marcin Budkowski til Sky F1.

Fra Frankrigs Grand Prix om to uger introduceres en ny målemetode for at sikre, at vingerne ikke bøjer for meget. I Baku holder man via kameraer øje med, hvor meget de flekser under belastning.

- Virkeligheden er, at alt flekser på en bil. Disse biler er lavet af karbon, og med 300 km/t. belastes de med flere ton downforce, siger han.

Nærbilleder af Mercedes' forvinge viser da også, at man også på det team har en vinge, der under høj belastning flekser mere end tilladt.

Christian Lundgaard har også været i aktion i Bakus gader i F2 - LÆS HER hvordan det gik.

Formel 1's silly season er skudt i gang. Store dele af 2022-gridden kommer til at se ud som i 2021. Men der er et par væsentlige og interessante ændringer undervejs. LÆS MERE HER