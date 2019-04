Nye planer skal redde F1-ræs

Da Liberty Media overtog styringen af Formel 1 fra Bernie Ecclestone i 2017, så var et af de store mål, at USA skulle have et grandprix yderligere udover det ene i Austin.

Miami blev udvalgt, men en ny rapport har vist, at det vil ødelægge for meget for byens beboere og virksomheder, så derfor arbejder Miami nu på en ny spektakulær plan for racet.

- Der skal ske meget, hvis vi skal kunne gøre det, men vi har over 250 hektar land, så vi vil kunne lave en verdensklasse-racerbane ved Hard Rock Stadium og hvor der spilles Miami Open, siger Tom Garfinkel til Miami Herald.

- Og det er uden, at det får indvirkning på den eksisterende infrastruktur, siger Garfinkel, der er næstformand og administrerende direktør for Miami Dolphins og Hard Rock Stadium, hvor NFL-holdet spiller.

- Vi vil gerne gøre noget godt for Miami, siger Garfinkel.

Direktøren i Miami Dolphins vil også Formel 1 forbi byens stadion. Foto. AP

Messi og Modric har også spillet på Hard Rock Stadium i Miami, hvor man nu vil have Formel 1-cirkusset forbi. Foto: Chris Trotman/Ritzau Scanpix

Senest har der været draft-fest ved Hard Rock Stadium, der indvendigt kan huse 64.767 tilskuere til fodbold, 14.000 til tennis og 80.000 til amerikansk fodbold.



Ledelsen bag Formel 1 ville oprindeligt have haft Miami på løbskalenderen allerede i 2019, men det blev siden skubbet til tidligst 2020 på grund af modstanden mod løbet.

Udover Miami skal Vietnam og hollandske Zandvoort efter planen også være nye på Formel 1-programmet i 2020.

