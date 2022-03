Nye rivaler til Haas

SAKHIR (Ekstra Bladet): Styrkeforholdet på Formel 1-gridden er godt og grundigt ændret med indførslen af de nye biler.

Mercedes er nu kun tredjebedst, mens man hos Haas forventer i de kommende løb at skulle konkurrere med primært Alfa Romeo, Alpha Tauri og Alpine om at være i toppen af midterfeltet.

Kevin Magnussen sluttede løbet med udsigt til Mercedes-bilernes gearkasser og Valtteri Bottas’ Alfa Romeo hårdt pressende bagfra.

Begge Alfa Romeo-kørere havde problemer med koblingen og stod nærmest stille under starten. Alligevel var teamet en anden af sæsonpremierens store overraskelser. Guanyu Zhou sneg sig overraskede ind på 10. pladsen i sin debut, så begge kørere scorede point.

Det blev fejret næsten lige så meget som Kevin Magnussens femteplads hos naboen i paddocken.

Danskeren imponerede voldsomt i sit comeback. Foto: Jan Sommer

Lige nu ligner det andet Ferrari-kundeteam den største rival for Haas.

- Alfa Romeo er meget stærke, må jeg sige. Vi skal hele tiden arbejde på at udvikle bilen med opgraderinger senere på året. Jeg er sikker på, at vi kan blive ved med at score point, siger teamchef Günther Steiner.

Selv om Kevin Magnussen var tæt på at kvalificere sig foran selveste Lewis Hamilton, startede løbet foran George Russell og kunne skimte Mercedes foran på racerbanen i det meste af løbet, så er sidste års verdensmestre uden for rækkevidde.

- Mercedes er lidt for langt væk. Selv med budgetloftet og de nye regler har de tre store teams en markant fordel med al deres data og viden fra fortiden. Det vil tage et par år, før midterfeltet fanger dem ordentligt. Forskellen er mindre nu, men vi skal stadig bruge et par år på at nå dem, siger Steiner til Ekstra Bladet.

Billedgalleri Kevin fejrede 5 pladsen med teamet. Foto: Jan Sommer

Teamchef Gunther Steiner smilede omend endnu mere end Kevin.

- Jeg tror ikke, at det bliver nemt for dem. Lige nu er de klart tredjebedst med et stykke til de to andre. Jeg ved ikke, hvad de har i ærmet. Mercedes er et godt team, men de to andre falder ikke i søvn.

I begyndelsen af løbet havde Kevin Magnussen kampe mod både Lewis Hamilton, Sergio Pérez og George Russell, hvilket kostede lidt for meget på dækkene. Han gør det næppe igen i Saudi Arabien næste weekend.

- Det var en svær beslutning. Skulle jeg prøve at holde dem bag mig? Det var en Mercedes og Red Bull. Jeg vidste ikke, HVOR meget hurtigere de var. Så jeg prøvede at pushe hårdt, hvilket ikke var nogen god idé, siger Magnussen.

- Jeg skulle have passet mere på dækkene, for vi var nødt til at pitte to omgange tidligere end vores planlagte stop, fordi jeg havde brugt dækkene lidt for meget. Men i det andet stint var vi i stand til at forlænge. Det var et godt samarbejde med ingeniørerne.

- Vi skal fokusere på det midterfelt. Bottas, Gasly, Alonso og Ocon ser ud til at være tæt på, siger danskeren.

Før hybridsystemet stod af i Pierre Gaslys Alpha Tauris, lå han bag Kevin Magnussen. De to havde også en af løbets bedste dueller, som franskmanden fremhævede bagefter.

- Jeg havde en god fight med Kevin og så senere med Fernando, som altid er interessante at kæmpe mod.

Gasly forventer også, at Haas samt Alfa Romeo bliver rivaler for ham.

- De Ferrari-motorer er i hvert tilbage til, hvor de var i 2019, siger han.

