Nye Schumacher-anklager: Har et problem med problemet

Tysk Sky og Ralf Schumacher har længe ført kampagne for Mick Schumachers berettigelse i Formel 1 og mod især Haas-teamchef Günther Steiner.

Senest er skuffelsen over fyresedlen gået ud over en anden markant skikkelse i paddocken.

Red Bulls særlige rådgiver og leder af holdets talentprogram, Dr. Helmut Marko, har et problem med Schumacher-navnet, påstår Ralf Schumacher i et interview med Formel 1.de.

Ifølge onklen var der formentlig personlige årsager til, at Nyck de Vries blev valgt som afløser for Pierre Gasly hos Alpha Tauri i stedet for nevø Mick.

- Franz Tost, som teammanager og teamchef, ønskede til start en anden kører, fordi han ved, at det tager to-tre år (at uddanne en kører), hævder Ralf Schumacher.

- Den ledige kører på markedet var Mick. Mick havde også givet mening der.

Annonce:

- Men så kom Dr. Helmut Marko forbi og på grund af personlige årsager, eller hvad det kan være, ønskede han ikke det og valgte i stedet Nyck de Vries.

Ralf Schumacher arbejder for tysk Sky, der tilsyneladende ikke ser nogen problemer i at lade ham give sin 'eksperviden' om et familiemedlem. Foto: Mandoga Media/Ritzau Scanpix

- Det lader til, at Helmut Marko har et problem med Schumacher-navnet, siger Ralf Schumacher.

- Selv om jeg havde en god samtale med ham for nylig, har han tilsyneladende et problem med Mick, fordi ellers giver det ikke nogen mening for mig, at det ikke fungerede fra start.

Efter den skuffende start hos Alpha Tauri er visse tyske medier begyndt at rygte Mick Schumacher til teamet som afløser for Nyck de Vries.

Selv om hollænderen officielt har været til alvorssamtale med Red Bull-bossen og har fået det gule kort for sin pauvre start, afviser Marko, at Schumacher kan komme på tale.

Nyck de Vries (t.v.) har ikke fået den bedste start hos Alpha Tauri, men hvis Helmut Marko (t.h.) giver teamchef Franz Tost (midten) en anden kører i denne sæson, bliver det fra Red Bulls eget program. Foto: Peter Fox/Red Bull Content Pool

Han navngiver F2-køreren Ayumi Iwasa og Super Formula-køreren Liam Lawson som kandidaterne, hvis det bliver nødvendigt at skride ind.

Ingen interesse

Sidste år fastslog Marko, at Mick Schumacher aldrig var under overvejelse, fordi han var vokset op i Ferraris akademi.

Annonce:

Italiens stolthed traf sidste sommer beslutningen om at stoppe samarbejdet med Schumacher. Fra eftersommer var tyskeren heller ikke længere bundet til Haas og og kunne skrive kontrakt med hvem som helst.

SE OGSÅ: - Hvis Michael havde været der

Foruden Haas skiftede Aston Martin, Alpine, McLaren, Alpha Tauri og Williams kørere sidste år. Alle kunne have ansat Schumacher. Ingen valgte at gøre det.

Formentlig fordi de var nået til samme konklusion som Haas og Ferrari. Man kunne ikke blive ved med at vente på, at tyskeren beviste sit potentiale.

Heller ikke selv om han hedder Schumacher til efternavn ...

Mark Slade er Kevin Magnussens løbsingeniør og kender den danske F1-ingeniør bedre end de fleste. Læs her om Haas-teamets 'overscoring' og samarbejdet med Nico Hülkenberg.