Nye tider hos Haas: Forsinket effekt

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Med Moneygram i spidsen har Haas inden for det seneste år tiltrukket en række større sponsorer, der har gjort underværker for teamets budget.

- R&D (forskning og udvikling), svarer Kevin Magnussen på spørgsmålet, hvor man mærker de ekstra penge.

- Men jeg tror også, at effekten af de penge, som er her nu, tager lidt tid om at vise sig. Jeg tror ikke, at man kan se det endnu. Bilen, vi kører med nu, er jo udviklet uden Moneygram, siger Kevin Magnussen.

Sidste år skiftede designerne allerede til 2023-bilen om sommeren, og udvikling tager tid. De nye dele på bilen i Silverstone denne weekend var eksempelvis tegnet færdigt i begyndelsen af maj, men rammer først racerbanen nu.

En fiks idé

Trods de nuværende dækproblemer er den forsinkede effekt også en af grundene til, at Kevin Magnussen meget gerne vil opleve, hvad næste års VF-24’er er i stand til.

- Jeg føler, at der bliver lagt nogle rigtig fine grundsten her for en fed fremtid for Haas. Og igen, den her bil, vi kører med, er jo i høj grad udviklet under nogle andre forhold, end dem, vi har nu. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvor teamet er på vej hen, siger han.

Günther Steiner fik en god idé til at skabe et nyt Formel 1-team billigt. Den største bedrift er at have overlevet, hvilket ikke er lykkedes for andre håbefulde i næsten 30 år.

Udfordringen er så, hvor langtidsholdbar modellen er med F1’s nuværende sportslige og økonomiske succes.

Senest er store beløb investeret i Aston Martin og Alpine, mens Alfa Romeo snart bliver til Audis fabrikshold. Kan Haas virkelig følge med uden at blive som de andre?

Mere på vej

- Ja, det er et godt spørgsmål. Det tør jeg ikke at gøre mig klog på. Vi har efterhånden vist, hvad modellen kan, og jeg mener endda ikke, at vi på noget tidspunkt har fået det bedste ud af det, siger Kevin Magnussen.

- Der er stadig mere at hente i det her setup, og det virker meget effektivt. Det virker ikke som om, at vi har de helt store forhindringer lige nu. Der er nogle teams, som er langt foran, men det er også med alle de investeringer, de har fået lavet gennem alle de her år.

- Jeg tror måske, at det kan være udfordrende at blive verdensmester med det her setup, men det her kan i hvert fald være med til at bygge et godt fundament til fremtiden.

