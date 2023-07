Nyt blod, nej tak: For risikabelt

HUNGARORING (Ekstra Bladet): I USA drømmer de om en amerikaner på det amerikanske Haas F1 Team. Mange andre med enten talent eller penge håber på, at et mindre team er vejen ind i det forjættede land.

For dem er Günther Steiners holdning ikke rar læsning. Ifølge Haas-bossen er der god grund til, at mange teams i disse år prioriterer erfaring over unge talenter.

- Hvor Formel 1 befinder sig lige nu, er potentiale en svær størrelse. Du skal finde en som er virkelig, virkelig god. Tag Oscar Piastri på Silverstone. Fair play til ham, og han er åbenbart exceptionel, siger Steiner i et længere interview med Ekstra Bladet.

- Men så tager du Nyck. Nyck de Vries er ikke nogen dårlig kører. Men han klarede den ikke. De tager ‘Danny’ (Ricciardo) tilbage, som sidste år ikke leverede, hvad han er i stand til. Det vil han selv indrømme. Jeg tror også, at de tog ham tilbage, fordi det fungerede (med en ældre kører) hos os.

- Det bliver sværere og sværere for rookies at komme ind i den her sport. Alle hold er gode nu. Vi har ikke agterlanterner længere. Det er SÅ vigtigt for holdene at have gode og erfarne kørere. Og det er endnu vigtigere i den tunge ende, fordi vi er så tæt sammen.

Svært for talenter

- Ingen vil længere give en rookie et sæde for 10-15 millioner dollar. Du kan vinde 10-15 millioner med en placering i VM. Det er ikke det værd længere. Så det bliver endnu sværere at få nye talenter fra F2 ind i F1. For ingen tør tage risikoen.

- Se Aston Martin, de tog en 41-årig med et fantastisk resultat. Haas tog Hülkenberg, ret godt resultat. Forhåbentlig går det ikke alt for godt for Alpha Tauri, men de gjorde det samme, siger Günther Steiner med tanke på den tætte kamp i konstruktør-VM mellem Williams, Haas, Alfa Romeo og Alpha Tauri.

Sidste år forsøgte Red Bull at få en superlicens-dispensation til den amerikanske Indycar-stjerne Colton Herta, men det internationale motorsportsforbund, FIA, sagde nej.

Álex Palou (t.v.) blev nævnt som Alpha Tauri-kører før Daniel Ricciardos comeback, og Colton Herta (t.h.) blev det i fjor. Her ses de sammen med danske Christian Lundgaard, som skiftede F1-drømmen ud med en lovende karriere i Indycar. Foto: Joe Skibinski/Penske Entertainment

I år har spanske Álex Palou kurs mod sin anden Indycar-titel og er nævnt i F1-sammenhæng, men Günther Steiner har svært ved at se, hvem der tør satse på en ukendt størrelse.

Svær målestok

Siden Jacques Villeneuve og Juan Pablo Montoya i slut-1990’erne har ingen lavet det skifte.

- Fra F2 skal de nu være ekstraordinære talenter. Hvis du har kørt Indycar i fem år og er god, så er du god. Men det er svært at måle HVOR gode.

- Det er lige som i F3 eller F2. Det varierer fra år til år. Selv vinderen er nogle gange ikke så god, hvis konkurrencen ikke er stor nok. Uden at have haft en Indycar-kører i Formel 1 i lang tid, er der ingen målelig data til at sige, hvor gode de er.

- Altså, jeg synes, at Palou er rigtig god. Hvor end han har kørt. Jeg ser ud over Indycar. Han kørte i Japan og klarede sig rigtig godt. Japansk Super Formula er en barsk serie. Men nogen skal tage risikoen.

- Du kan se på Romain Grosjean, som er taget derover og ikke har gjort det store. I Formel 1 var han altså ret god. Så der er for mange ubekendte. Før nogen prøver det i praksis, ved vi det ikke. Men ingen gør det, for det er for risikabelt.

