Nyt mål for Haas

Ambitioner og selvsikkerhed fejlede ingenting, da Ekstra Bladet i februar lavede et telefoninterview med Günther Steiner.

Trods den pauvre 2019-sæson håbede Haas-teamchefen på at kunne vende tilbage til toppen af midterfeltet.

I hvert fald indtil modsatte var bevist.

Men det blev det til sæsonpremieren, hvorfor der er behov for en justering.

En realistisk målsætning for 2020 er nummer otte i konstruktør-VM, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet:

- Selvfølgelig vil vi arbejde hårdt, og nogle baner vil være anderledes og bedre for os end Østrig uden de lange langsider og mange DRS-zoner, men lige nu er syv eller otte det bedste, vi kan stile efter.

- Hvad siger Gene Haas til det?

- Han vil helt sikkert være gladest for syvendepladsen. I sidste ende var det positive fra sidste søndag, at Kevin gjorde det godt i løbet. Han var i stand til at køre racerløb mod bilerne omkring ham, hvilket er en forbedring fra sidste år. Men det lader til, at vi får det lidt sværere under kvalifikation i år, siger han.

Teamets første fire år i Formel 1 har budt på to ottendepladser, den fornemme femteplads i 2018, før den skuffende niendeplads i fjor.

Kevin Magnussen forventer også fremgang uden at kunne slå teams som Racing Point, McLaren og Renault.

- Vi vil gerne op og være hurtigere end Alpha Tauri. Det er vores næste mål. Jeg tror, vi har styr på Williams og nogenlunde styr på Alfa Romeo. Ikke meget styr på, men jeg tror, vi er foran. De næste er nok Alpha Tauri, siger danskeren til Ekstra Bladet.

- Det ville være rart med syvendepladsen ...

Udover flere præmiepenge til teamejeren og budgettet udløser det også bonus til kørerne, ingeniører og mekanikere.

Derfor var det også en ekstra bet med de tekniske problemer i premieren. Med de mange udgåede biler ville Kevin Magnussen have sluttet otter, hvis han havde holdt sin position, da bremserne kogte over.

I en sæson som denne gælder det om at samle så mange point som muligt, når der opstår uventede muligheder.

Haas har en nødløsning klar, som køler bremserne noget mere, men som til gengæld koster aerodynamisk performance. Og der computersimuleres (CFD) til det sidste med at finde en modifikation, der køler tiltrækkeligt uden at koste på topfarten.

