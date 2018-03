Nyt tiltag deler kørerne: Kevin er den største kritiker

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): En glorie lyder umiddelbart som en meget pæn anordning, men det er ikke tilfældet, hvis man kigger på Formel 1-racernes nye sikkerhedsbøjle, som på engelsk kaldes halo. Motorsportsfans hader den, og der har mildt sagt været meget stor modstand mod indførelsen af den.

Den største kritik i feltet kommer fra dansk side, og der bliver ikke lagt fingre imellem, når talen falder på halo-konceptet.

- Det er meget irriterende og grimt. Og svært at komme i bilen og ud af den. Svært at få rattet på og af. Det er bare akavet og irriterende, siger Kevin Magnussen efter en tur i bilen på Circuit de Barcelona-Catalunya.

Hallo Halo - Magnussen må sige goddag til et tiltag, han ikke er fan af. Foto: Jan Sommer

En anden af de store modstandere er Toro Rossos Pierre Gasly, som kalder det ’et kæmpe rod’. Han har allerede ødelagt sin dragt i bestræbelserne på at komme op af cockpittet, hvor haloen sidder over.

De to må ligesom andre kritiske kørere bare vænne sig til den nye virkelighed, som indebærer en stang i midten for enden af cockpittet og en krans rundt. Med slående lighed til klip-klap'ere.

Men der er ingen vej uden om, selv om det giver irritationsmomenter.

- Når man kører ind i et sving, så er det fint, for der kigger man i siderne til højre eller til venstre for stangen i midten. Det er ikke et problem at se hjørnet. Det distraherer øjet, specielt når du skifter retning som i chikaner, når man skal have øjnene forbi stangen. Det er en lille smule distraherende, men det er ikke en bekymring, siger danskeren.

Bøjlen skal forhindre fremmedobjekter i at flyve ind på køreren, og haloen er lavet for at styrke sikkerheden.

Haas' halo har små takker øverst. Foto: Jan Sommer

Halo skaber ny fare

Magnussen har tidligere sagt, at faremomentet også er en del af Formel 1, og det var endnu en grund til ikke at indføre den. Glorien havde i øvrigt heller ikke reddet Jules Bianchi, der omkom efter de voldsomme skader, han fik under Japans Grand Prix i 2014.

Men haloen risikerer også at skabe nye farlige situationer, vurderer Haas-køreren.

- Hvis man jagter en i Eau Rouge (legendarisk sving på Spa-banen, red.), så kan man ikke se, om han laver en fejl i toppen og spinner, og det er nok det samme i Austin i sving 1 og andre steder med stor højdestigning, siger Magnussen.

Og så er der også en æstetisk dimension.

- I mine øjne er Formel 1-bilen åben, og den bør ikke være lukket. Det er forkert i Formel 1.

Dyr dims

Der er blevet arbejdet hårdt for at få haloen til passe på bilerne, og chassiset er blevet modificeret, så sikkerhedsbøjlen kunne klare påvirkningerne.

Det har været en dyr fornøjelse med den nye tilføjelse, og Force Indias Indias tekniske chef, Andrew Green, forklarede, at de var blevet meget ramt af det, da de ikke havde planer om at skifte chassis.

Han vurderede, at det havde kostet teamet op mod en million dollars, altså over seks millioner danske kroner, at få haloen på.

Det er meget for små teams som for eksempel Force India og Haas.

Fakta: Ekstra beskyttelse af cockpittet Formel 1-kommissionen har stemt for det såkaldte halo-koncept, som skal beskytte køreren mod flyvende objekter. Det er netop indført til 2018-sæsonen. Holdene kan selv lave små aerodynamiske tilføjelser til haloen – Haas har blandt andet små takker på. Inklusiv montering vejer sikkerhedsbøjlen omkring 14 kg. Vis mere Luk

***

Det siger de andre

Det har tidligere været fremme, at flere kørere har haft én mening offentlig og en anden bag lukkede døre. Dog er det markant at mærke, hvordan der bliver talt om glorien nu i forhold til tidligere.

Magnussens holdkammerat sagde sidste år, at haloen gjorde ham så dårlig, at han fik brækfornemmelser, men nu er han langt mere diplomatisk. Nok også fordi han bestrider en post som kørernes formand.

Grosjean har trukket i land. Foto: Jan Sommer

Til Ekstra Bladet fortalte han, at tilvænningstiden med haloen var ganske kort.

- Det går faktisk rimelig hurtigt, siger Grosjean.

Carlos Sainz Jr. havde blandede oplevelser med haloen, som gav lidt alternative problemer.

- Efter to omgange ser man den ikke mere, man ser kun igennem den. Da det regnede, tillod haloen ikke nogen dråber på visiret, så man kunne faktisk ikke se, om det regnede eller ej. Man ved ikke, om man kan køre 100 procent, det må man bare gætte, siger han på et pressemøde.

Sainz cruiser, men blev forvirret i regnvejret. Foto: Jan Sommer

Landsmanden Fernando Alonso mente, at der ikke burde være nogen debat om haloens berettigelse overhoved, eftersom der er tale om en sikkerhedsanordning.

Der har dog været en meget klar og lavpraktisk udfordring for kørerne, nemlig at komme i og ud af cockpittet.

- Jeg har øvet det tre gange, før jeg skulle lave test med FIA. Jeg tror, at det tager tre-fire sekunder mere at komme ud af bilen, siger Valtteri Bottas.

- Det er en udfordring, når man skal ud af bilen. Efter første løb i Australien tror jeg, at jeg vil gå ned i pitlane og få et godt grin, når de skal ud af bilen. Det kan blive artistisk at komme ud, siger Robert Kubica ved en presseseance efter sin første tur i bilen.

Test-kører Kubica glæder sig til at se de andre håndtere haloen. Foto: Jan Sommer

- Vi bruger en stige til at komme ned, men den anden vej vil folk nok stå på haloen, og så vil I se en masse kørere flyve lidt, siger polakken.

Der har været usikkerhed fra kørernes side, om man kunne se startlamperne, men ifølge Bottas og Daniel Ricciardo, som begge har testet det, var der ingen grund til bekymring.

Her kan du se nærmere på holdenes halo-løsning (Fotos: Jan Sommer):