Ødelægger det for Kevin

Kevin Magnussens chancer for at skabe lidt succes i søndagens grandprix var hurtigt overstået.

Allerede på første omgang kom han i sammenstød med den tidligere Ferrari-verdensmester Sebastian Vettel, og så var det praktisk talt slut for danskeren, der blev sat fra feltet.

Jason Watt, der er Ekstra Bladets F1-ekspert, mener, at tyskeren havde skylden.

- Han blev sendt på snurretur af Sebastian Vettel. Jeg skal dog med det samme sige at jeg synes Vettel bærer langt størstedelen af skylden for deres lille sammenstød Tyskeren understyrer lige ud i Kevin som faktisk efterlader fint plads til den røde Ferrari på indersiden, skriver Watt i mandagens chat med læserne.

Men hvorfor affødte det ingen straf? Watt har sin egen mening om den del.

- Fordi det var Vettel og ikke Kevin, som var på indersiden. Havde man byttet om på de to biler, så havde Kevin fået en straf lige på stedet.

Nu håber Watt, at Magnussen kan slutte ordentlig af, for det var ikke for godt på Imola. F1-eksperten peger - udover Vettel-kontroversen - på, at Magnussen selv lavede en fejl på sidste kval-omgang, der endte i gruset.

Ellers var der et par positive noter med hensyn til farten, der var bedre end forventet, sagde Haas-køreren.

- Jeg blev ramt i starten af Vettel og snurrede rundt. Så var det lidt slut derfra, sagde Magnussen.

- Det var ærgerligt, for der var god fart i bilen. På trods af, at vi havde det her gearkasseproblem, var jeg stadig hurtigere end Romain. Og en del hurtigere, end vi havde regnet med. Trækker du tidstabet fra gearkassen fra, var der rigtig god fart.

