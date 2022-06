Offentlig undskyldning til konen efter vild fest

Sergio 'Checo' Perez imponerede stort, da han for godt halvanden uge siden tog karrierens største sejr ved at vinde grand-prixet i Monaco.

Efter den flotte triumf tog den 32-årige Red Bull-kører ud for at fejre sejren. Men hvad der skulle have været en festaften, endte med at blive et mindre mareridt for Formel 1-stjernen.

En video af Pérez, der danser meget tæt med en ukendt fremmed kvinde, begyndte nemlig at florere på internettet, og det betød at Pérez måtte ud offentligt og undskylde til sine fans og sin kone Carola Martinez.

Festen startede allerede på podiet for Sergio Pérez, da han fejrede sin sejr. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

'Jeg har set videoerne, der har floreret rundt, og jeg tager det fulde ansvar,' skrev han i en såkaldt story på sin Instagram og fortsatte.

'Det var en skidt fest, som jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle håndtere taget i betragtning af den person jeg er, men det var bare det. En rigtig skidt fest.'

'Folk, der kender mig, kender mine værdier og hvilken type person jeg er.'

'Til dem, der spørger til min kone, så er vi mere tætte end nogensinde, og for dem, der vil såre os, ønsker jeg jer det bedste.'

'Tak for alt jeres støtte, og undskyld til alle de mennesker, der elsker mig, fordi de videoer, viser ikke hvem jeg er.'

'Vi skal ikke snakke om det her emne mere, fordi det kun vil gøre, at vi glemmer de dejlige ting i livet. Tak.'

Sergio Pérez har tre børn med Carola Martinez. To sønner og en datter på henholdsvis fire, to og nul år.

Mexicaneren og resten af Formel 1-feltet skal i aktion igen i den kommende weekend, hvor grand-prixet i Baku løber af stablen.

