Officielt: Ændring i Formel 1 vedtaget

Der er mere end blot prestige på spil, når Formel 1-kørerne fremover kæmper om løbets hurtigste omgang.

I den kommende sæson vil det således give et enkelt bonuspoint at levere den hurtigste omgang i et grand prix. Og pointet tæller både i kører- og konstruktørregnskabet, oplyses det på Formel 1's officielle hjemmeside.

Der er dog et men: Kun de ti hurtigste er med i kampen om det ekstra point.

Det vil sige, at skulle en kører stå for løbets hurtigste omgang og samtidig blive nummer 11 eller dårligere, så bliver der ikke uddelt et bonuspoint i det pågældende løb.

Det er Formel 1-cheferne og Det Internationale Motorsportsunion, FIA, står bag initiativet, som nu officielt er godkendt af de nødvendige instanser.

En ekstra dimension

Bonuspointet indføres, for at kørerne i top ti skal få mere at kæmpe for end blot placeringer.

- Systemet vil give en ekstra dimension til løbet, fordi kørere i top ti vil have noget ekstra at kæmpe for. På samme måde vil dem uden for top ti stadig have et incitament til at få den hurtigste omgang, så de kan forhindre en rival i at få den - også selvom de ikke selv får et point ud af det, lyder forklaringen på Formel 1's hjemmeside.

Pointreglen er ikke helt ny. Fra 1950 til 1959 blev der også uddelt point for hurtigste omgang. Havde reglen været i effekt i sidste sæson, ville Valtteri Bottas have løbet med flest bonuspoint. Syv gange endte han med hurtigste omgang i løbet af sæsonen.

Der er sæsonpremiere på søndag, når Kevin Magnussen og kollegaerne skal til Melbourne i Australien.

Sådan står Kevin: Magtforholdet på årets grid

Tæt på Kevins F1-test i Barcelona 2019

Fem vink om Kevins 2019-chancer