Officielt: Australiens Formel 1-grandprix er aflyst

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Der bliver ingen Formel 1-premiere i Australien denne weekend.

Det står klart natten til fredag dansk tid, hvor de australske arrangører, Den Internationale Motorsportsunion (FIA) og selskabet bag Formel 1 trak stikket på baggrund af den hærgende coronavirus.

Beslutningen blev taget som følge af, at McLaren trak sig, efter en medarbejder testede positiv for coronavirus.

- Diskussionerne sluttede med en flertalsafgørelse fra holdene om, at løbet ikke skulle finde sted. FIA og Formel 1 har derfor med fuld støtte fra Den Australske Grand Prix Organisation besluttet, at Formel 1-aktiviteterne i Australien Grand Prix er aflyst, lyder det i en pressemeddelelse.

Mødet blev afholdt fra midnat lokal tid, og der skulle gå over ti timer, før aflysningen var officiel. Tusindvis af fans stod fredag morgen ved indgangene uden besked om, hvad der foregik.

Til lokale medier udtalte embedslægen, at hvis løbet skulle afvikles, blev det uden tilskuere. Den australske promotor pressede imidlertid på for at gennemføre grandprixet.

Så sent som en time før aflysningen meddelte supportserien 'Supercars', at man forventede at afvikle weekendens løb, men efter rådføring med den lokale regering uden tilskuere.

Formel 1 - og i praksis holdene - fremtvang beslutningen:

- Klokken 9.00 i dag (kl. 23 dansk tid) fik Den Australske Grand Prix Organisation besked af Formel 1 om deres hensigt til at aflyse alle F1-aktiviteter under Australiens Grand Prix. I lys af denne beslutning og efter opdaterede råd denne morgen fra Victorias embedslæge bekræfter Den Australske Grand Prix Organisation, at Australiens Grand Prix er aflyst med øjeblikkelig effekt, lyder det i en pressemeddelelse.

Klokken 01.30 uddybes beslutningen på en pressekonference.

Før de officielle meddelelser kom, nåede Mercedes at trække sig.

- Grundet de force majeure-begivenheder, vi oplever i forhold til coronavirussen, føler vi ikke længere, at vores ansattes sikkerhed kan garanteres, hvis vi fortsætter med at deltage i denne begivenhed, skriver teamet.

- Vi føler stærkt med den forværrede situation i Europa - især i Italien - og ydermere føler vi ikke, at det vil være korrekt at deltage i en begivenhed, hvor konkurrenter som McLaren ikke kan deltage grundet årsager uden for deres kontrol. Vores team begynder derfor at pakke sammen på banen her til morgen.

Ferrari støttede hurtigt beslutningen:

- Vores teammedlemmers sikkerhed er vores førsteprioritet, især som covid-19-pandemien fortsætter med at sprede sig hurtigt. Vi føler med de fans, som havde planer om at komme til Albert Park og støtte Formel 1-løbet med deres sædvanlige entusiasme, og alle dem som ville have set med fra hele verden.

Kevin Magnussen var blandt de første kørere til at bakke op om beslutningen.

- Jeg glædede mig så meget til at køre race denne weekend, men sikkerhed og alles sundhed er det vigtigste, så det var den rigtige beslutning. Pas godt på jer selv og hinanden, skriver danskeren på Twitter.

