Officielt: Coronavirus udsætter F1-løb

Det internationale motorsportsfodbund, FIA, tager ikke nogen chancer og har udsat Kinas Grand Prix af frygt for coronavirus.

Det sker blandt andet i samråd med F1 og Shanghai Administration of Sports.

- Som følge af de fortsatte bekymringer og efter WHO har erklæret coronavirussen som global sundhedskrise, har FIA og F1 taget de nødvendige skridt for at beskytte helbredet og sikkerheden for de medrejsende medarbejdere, kørere og fans, lyder det fra FIA.

Tidligere på dagen sagde Formel 1's administrerende direktør, Chase Carey, at udsættelse var en klar mulighed.

- Vi forstår selvfølgelig, at en udsættelse af grandprixet er en mulighed, og man kan nok gå så langt som at sige, at det er sandsynligt, når man ser på udviklingen, siger direktøren.

Det er nu blevet en realitet.

Lige nu er det ikke klart, hvornår grandprixet så kan finde sted, men FIA understreger, at Kinas Grand Prix er et vigtigt punkt på kalenderen, og de ønsker landet det bedste i den svære tid.

FIA vil holde nøje øje med situationen - også i forhold til andre motorsportsløb, der er sat til at blive kørt i landet.

Det kinesiske grandprix skulle være kørt 19. april som det fjerde løb på kalenderen, men nu kommer der et hul på fire uger i en ellers tætpakket F1-sæson med 22 løb.

