Officielt: Hamilton har fremtiden på plads

Lewis Hamilton kører mindst to år mere for Mercedes.

Formel 1-holdet meddeler på sin hjemmeside, at den britiske verdensmester har skrevet under på en aftale, der forlænger hans ophold hos Mercedes til og med 2023.

36-årige Hamilton fik debut i verdens største løbsserie i 2007 for McLaren og skiftede i 2013 til Mercedes.

Her har han vundet seks af de syv verdensmesterskaber, han har hjemført som racerkører.

- Det er svært at tro, at der næsten er gået ni år på det her fantastiske hold, og jeg er glad for, at vi fortsætter vores samarbejde i yderligere to år.

- Vi har udrettet så meget sammen, men der er stadig meget at opnå, både på og uden for banen. Jeg er enormt stolt og taknemmelig over, hvordan Mercedes har støttet mig i min karriere i forhold til at udbrede diversitet og lighed i sport, siger han til Mercedes' hjemmeside.

Lewis Hamilton har været særdeles aktiv i sine markeringer af Black Lives Matter-bevægelsen, som kæmper imod racediskrimination.

På banen har han vundet Formel 1-serien de seneste fire sæsoner, men i år ser han ud til at få væsentligt sværere ved at slutte øverst på podiet.

Efter sæsonens otte første grandprixer ligger briten på andenpladsen, mens Red Bulls Max Verstappen fører serien.

Der er 18 point mellem de to kørere.

Søndag dyster kørerne for andet løb i træk om point på Red Bull Ring i Østrig, hvor Verstappen i sidste uge vandt klart foran Hamilton.

Hollænderen var hurtigst i fredagens første træning, mens Hamilton var hurtigst i anden. Lørdag træner kørerne for sidste gang på banen, før det senere på dagen gælder kvalifikationen til søndagens løb.