Officielt: Han er ny Haas-kører

Formel 1’s amerikanske team bliver 50 procent russisk fra næste sæson. Som Ekstra Bladet kunne berette allerede 22. oktober er 21-årige Nikita Mazepin Haas-kører fra 2021.

Det bekræfter teamet i en pressemeddelelse.

Principielt holder de penge hånden under Haas-teamet, der under corona-krisen var i fare for at lukke grundet økonomiske problemer.

Som Günther Steiner tidligere har beskrevet over for Ekstra Bladet, har 2020 handlet for ham om at sikre overlevelse - på den lange bane.

- Vi skal være her om 20 år

I den officielle meddelelse siger han:

- Nikita har understreget sine færdigheder i Formel 2 denne sæson med en række sejre og håndfuld podier i, hvad der har været en stærk anden sæson for ham. Han har udviklet sig til en moden racerkører gennem juniorkategorierne; især i GP3-serien, hvor han blev toer i 2018, og naturligvis i F2 henover de seneste to sæsoner.

- Jeg er spændt på at se, hvad Nikita kan opnå i Formel 1 og ser frem til at give ham muligheden for at konkurrere på højeste niveau, siger Steiner.

Fundamentet til Mazepins superlicens er lagt med andenpladsen i GP3 samt en tredjeplads i vinterens asiatiske F3-mesterskab, som trods sit tynde felt, udløser mange point.

På papiret er en syvendeplads i F2 nok til Mazepin, og i virkeligheden kan mindre gøre det.

For som flere kilder har peget på overfor Ekstra Bladet, skulle det internationale motorsportsforbund, FIA, nok sikre licensen uanset hvad, idet pengene bag Mazepin holder liv i et team.

Hvor meget Dmitrij Mazepin og hans Uralchem-koncern bidrager med er ikke officielt, men Ekstra Bladet har hørt tal i størrelsesordenen 200 millioner kroner.

Allerede i september kunne Ekstra Bladet fortælle, at Mazepin var i spil hos Haas.

