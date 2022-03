Officielt: Max Verstappen scorer kæmpe kontrakt

Det succesfulde makkerskab mellem racerkøreren Max Verstappen og konstruktøren Red Bull kommer til at strække sig langt ud i fremtiden.

Formel 1-verdensmesteren har således skrevet under på en ny kontrakt med Red Bull, så han også skal køre for holdet i motorsportens kongeklasse til og med 2028.

Det oplyser de to parter på Twitter.

- Jeg er glad for at kunne annoncere, at Red Bull vil være mit hjem frem til minimum 2028. Jeg elsker holdet, og jeg er meget glad for at kunne fortsætte vores fantastiske rejse i lang tid.

- Vi har opnået store ting sammen allerede, og det er vi absolut ikke færdige med, skriver Verstappen.

Den hollandske racerkører blev verdensmester sidste år efter at have overhalet Lewis Hamilton på sidste omgang i sæsonens sidste grandprix.