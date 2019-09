Ofrede kvalen: Nyt håb hos Haas

Haas-teamet skruede ned for ambitionerne under tidtagning for at øge chancen for point

MONZA (Ekstra Bladet): Et ekstremt regnvejrsrace og straffe til begge Alfa Romeo skulle der til, før begge Haas-racere i juli på Hockenheim scorede point. Regulære point til teamet finder vi senest i maj i Monaco.

Trods startplaceringen uden for top ti er der et realistisk håb for at komme på tavlen søndag. Endda på en bane som ikke umiddelbart passer til raceren.

Teamchef Günther Steiner var behersket optimist, da Ekstra Bladet talte med ham, efter Kevin Magnussen havde kvalificeret sig 12’er som bedste Haas-kører.

- Vi vidste, at vi ikke ville være stærke her. Jeg synes ikke, vi lavede fejl, og vi har bragt os selv i en position, hvor vi stadig kan gå efter point, siger teamchefen.

- Vi er lige uden for top ti, og det ser ud til, at vores tophastighed ikke er helt væk, som den var på Spa.

For en uge siden sejlede især Kevin Magnussen baglæns, men også Romain Grosjeans løb blev ødelagt, fordi han sad fast bag en rival uden topfarten til at passere.

Ingen Q3 til Haas i denne omgang, men for en gangs skyld bør de have fart til deltage i selve løbet om søndagen ... Foto: Jan Sommer

Trenden i år har været gode kvalifikationer og for det meste forfærdelige racerløb. Teamet begynder at have så meget forståelse for sine dækproblemer, at kørerne formentlig får en ærlig chance for at kæmpe sig frem i selve løbet.

Denne gang var setuppet til tidtagning kompromitteret til fordel farten i selve løbet.

- Det ser ud til, at vi er omegnen af den fornødne tophastighed på langsiderne. Så i det mindste ser vi ikke de forbikørsler, som jeg vil kalde dem, vi så på Spa. I stedet skal vi forsvare os i svingene, men det er meget nemmere end på langsiderne, hvor det er helt umuligt, siger Steiner.

- Det er, hvad vi har forsøgt, og måske var det ikke optimalt for tidtagningen, men man scorer ikke point om lørdagen. Og vi er nødt til at prøve noget anderledes. Hvis vi fortsatte som på Spa, ville det ikke være særlig produktivt.

Hvis det holder tørt til løbet, ventes en klar et-stopper, hvor man næppe ser den hårdeste dæktype i brug. På de bløde typer var Haas under træning ikke hurtigst, men så sandelig heller ikke håbløse, som det har været tilfældet mange gange i denne sæson.

En tiendedel manglede på det afgørende forsøg, men generelt var både Kevin Magnussen og teamet okay tilfreds med lørdagens resultat. Foto: Jan Sommer

Kevin Magnussen var umiddelbart ganske godt tilfreds med sin lørdag, selv om han missede Q3 med 0,010 sekunder op til Alfa Romeos Kimi Räikkönen.

- Jeg tror ikke, der var så meget mere i den. Alle kan finde en tiendedel mere, hvis de sætter den perfekte omgang sammen. Det var, hvad jeg manglede, men de andre kunne også have klemt mere ud af den, siger han til Ekstra Bladet.

Kommer de positive takter fra fredagen endelig til at vise dig i løbet?

- Jeg har ikke rigtig en fornemmelse. Jeg prøver ikke at have for mange forventninger, for det er simpelthen for svært i år, siger han.

Danskeren starter 12’er med Romain Grosjean to placeringer efter ham.

Nico Hülkenberg var en tur hos stewards under mistanke af at have kørt af banen med vilje (for at sikre sig en fordel i den bizarre afslutning på kvalen). Han slap for påtale. Foto: Jan Sommer

Ferraris Charles Leclerc sikrede pole-position oven på en bizar afslutning af kvalifikationen, hvor ingen nåede at køre sidste omgang. De ni sidste biler sneglede sig rundt, uden at nogen tog teten. På Monza er det nemlig en kæmpe ulempe at lægge forrest uden at have en anden bil til at bryde vinden.

Farcen havde potentialet til at kunne udløse straffe, ligesom Kimi Räikkönen risikerede en gearkasse-straf efter et crash. Finnen endte som den store taber med fem strafplaceringer på gridden, hvilket sikrede Kevin Magnussen et avancement på en enkeltplads til 11. pladsen, mens Romain Grosjean starter som nummer 13.

Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Lance Stroll og Nico Hülkenberg slap med en løftet pegefinger...

