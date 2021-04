Omdiskuteret F1-plan droppet

Man skal ikke være bange for at prøve nyt, er tesen hos Formel 1 i øjeblikket. Således ventes det, at man under weekendens grandprix på Imola bliver enige om de sidste detaljer i et forsøg med sprintløb om lørdagen til udvalgte løb i år.

Da man gæstede Imola sidste år, forsøgte sporten sig med en todages grandprix-weekend. Når man kan vil fylde kalenderen med 25 løb, gælder det om at minimere dagene væk fra hovedkvartererne, hvor man kan.

Men den omdiskuterede plan bliver ved eksperimentet, fastslår Chase Careys afløser som Formel 1’s øverste chef, Stefano Domenicali, i en video på F1.com.

Fredagens træninger er måske ikke så interessante for tv-seerne derhjemme og ved at droppe dem kan det ligefrem gøre kvalifikation og løbet mere uforudsigeligt.

Men de er en meget væsentlig del af at få budgettet til at hænge sammen for løbspromoterne, som leverer en meget stor andel af Formel 1’s samlede indtægter.

- Alle arrangørerne ønskede den fulde oplevelse til deres publikum, så det er vi nødt til at respektere, siger Domenicali.

I samme video fastslår F1-bossen også, at han forventer et løb i Afrika og samlet to i USA inden for en håndfuld år.

Britisk begravelse rykker kvalifikation

Lidt bliver der dog pillet ved weekendens program.

Formel 1 er en britisk domineret sport, flertallet af holdene har hovedkvarter der, og britisk Sky har indgået en tv-aftale så stor, at der bliver taget særlige hensyn til dem.

For at undgå sammenstød mellem kvalifikationen til Emilia Romagnas Grand Prix og Prins Philips begravelse afvikles den en time tidligere end planlagt; det vil sige fra klokken 14.

Grundet det sportslige reglement påvirker det også de øvrige træninger.

Om fredagens rykkes sessionerne en halv time tilbage. Første træning køres 11.00-12.00 og anden træning 14.30-15.30.

Tredje træning lørdag køres klokken 11.00-12.00, idet reglerne dikterer to timer mellem sidste træning og kval.

Her søger Kevin Magnussens afløser hos Haas, Nikita Mazepin, oprejsning efter sin pinlige debut. Ingen danskere skal i aktion på Imola, men i kulissen sker der gode ting for Christian Lundgaards fremtidige F1-chancer.

