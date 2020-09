Ond cirkel

Som rivalerne fortsætter med at udvikle på bilerne, og Haas ingenting foretager sig, er der ikke meget håb for, at Kevin Magnussens team forbedrer kvalifikationerne i denne sæson

Kvalifikationen i Sochi var en neglebider, hvor Lewis Hamilton blev fanget af Sebastian Vettels crash og risikerede tidlig exit, Max Verstappen overraskede sig selv og teamet med en fantomomgang, så han starter i første række ved siden af briten.

Og Valtteri Bottas sammen med Sergio Pérez måske har fordelen, da slipstrømmen ned mod Sochi Autodroms første reelle sving er enormt stærk.

Vanen tro var Haas ingen steder.

Romain Grosjean starter 16’er og Kevin Magnussen 18’er. Danskeren var skuffet, mens franskmanden lidt bedre kunne leve med det. Under træning fandt han sig aldrig til rette med den bil, der blev genopbygget efter uheldet på første omgang på Mugello.

Men der er ingen grund til at tro, at det bliver meget bedre.

- Vi udvikler ikke på bilen, så alt taler for, at vi bevæger os baglæns, idet andre udvikler på deres. Det er et faktum. Jeg føler, at vi sætter den rigtig op og får det meste ud af den. Men vi kører også med ældre dele, end vi ville gøre i et normalt år, siger Romain Grosjean.

- Når man har et crash, og dine bedste dele bliver ødelagt, så bruger du de næstbedste bagefter. Og så videre … Det forklarer lidt af vores ustabilitet. Kevin havde et grandprix på Silverstone, hvor han var mil væk, og sådan havde jeg det også fredag. Når det gælder setuppet har vi styr på det, men husk venligst at det her er bilen, som vi kørte vintertest med i Barcelona, siger franskmanden.

Teamchef Günther Steiner havde heller ikke noget at udsætte på tidtagningen.

- Vi prøver altid at få det maksimale ud af det, men der er ikke så meget mere i den. De andre biler med den samme motor som os er omkring samme sted. De hverken stikker af eller falder tilbage. Vi kommer ikke med opgraderinger, og når du ikke gør det, så ved du efter otte løb, hvad du har at gøre med, siger han til Ekstra Bladet.

Charles Leclerc starter 11’er, mens de fem øvrige Ferrari-drevne biler var blandt de seks langsomste. Sebastian Vettels starter 15’er og udstiller dermed Ferrari-motorens problem.

Kevin Magnussen har gode minder fra Sochi og håber på et vildt race, hvor han for en gangs skyld ikke udgår ...

- Vi var ikke ekstraordinært gode fredag, men et fint sted med bilen og balancen. Jeg forventer, det bliver det samme til løbet. Forhåbentlig går det godt, og vi har set på det seneste, at meget kan ske.

- Røde flag og safetycars kan vende alt på hovedet. Der er nok ikke en kæmpe chance for, at det sker for tredje gang i træk, men ikke desto skal vi prøve at drage fordel at sådan situationer, hvis de opstår, siger danskeren til Ekstra Bladet.

- Jeg går altid ind til løbet med tanke på point, selv om vi egentlig ikke har farten til det. Derfor prøver jeg altid så hårdt på første omgang, for alt under top ti giver dig ingenting.

Grandprixet i Rusland starter allerede klokken 13.10 dansk tid. Du kan følge det live minut for minut på ekstrabladet.dk.

