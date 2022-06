Opbakning fra ekskollega: - Virkelig uenig

Romain Grosjean fatter ikke uddelingen af straffe under Canadas Grand Prix: - For helvede, lad dem køre racerløb!

Kritikken af Formel 1’s løbsledelse er ikke forstummet, selv om Michael Masi til denne sæson blev erstattet af Niels Wittich og Eduardo Freitas med Herbie Blash som rådgiver på siden.

På sin Youtube-kanal melder Romain Grosjean sig i koret af kritikkere.

Den tidligere Haas-kører, tidligere formand for kørernes forening, GPDA, og nuværende Indycar-kører forstår til fulde Kevin Magnussens og Fernando Alonsos frustrationer over beslutninger truffet under grandprixet på Circuit Gilles Villeneuve.

Franskmandens tidligere danske kollega blev tvunget i pit, mens Fernando Alonso blev degraderet fra syvende- til niendepladsen for et forsvar sidst i løbet.

- Magnussens løb blev ødelagt af et sort-orange flag. Hvorfor?

- Altså, frontvingen var gået lidt i stykker, men det er et lille stykke, og hvis du virkelig vil undgå alt for kørerne, så indfør en aeroscreen som i Indycar, så delen kan flyve af uden at ramme kørerens hjelm, siger Romain Grosjean.

Højre 'endplate' var bøjet efter kontakten med Hamilton. Foto: Andre Pichette/Ritzau Scanpix

- Jeg var virkelig ikke imponeret af den straf, som jeg synes var meget streng og spolerede Kevins løb, som i forvejen var påvirket af skaden på frontvingen. Det var ikke rigtig noget, han kunne have gjort for at undgå det; det var bare en racing-hændelse.

- Det var god racing mod Lewis, da vingen brækkede; det ødelagde Kevins løb, så jeg er virkelig uenig med den straf, siger Grosjean og er dermed uenig med en anden tidligere Magnussen-kollega, Jolyon Palmer, der fandt situationen lidt unødvendig.

- Jeg er også uenig med den straf, som Fernando Alonso fik for at zigzagge. Den bagerste langside er ikke engang lige, så hvordan kan man køre lige.

Romain Grosjean har flyttet familien fra Schweiz til Florida. Han har i år været forbi F1-paddocken i Miami og Montréal. Foto: Darron Cummings/Ritzau Scanpix

- For helvede, lad dem køre racerløb! Det er godt at se action hjul til hjul. Det skal være under visse grænser, men jeg synes ikke, der var noget slemt. Det var god racing. Jeg var ikke imponeret af de to straffe, som gik ud over Magnussen og Alonso, siger Grosjean.

Lige efter løbet var Kevin Magnussen også klar i mælet, da han udtrykte sin skuffelse over det internationale motorsportsforbund, FIA.

HER KAN DU LÆSE mere om Haas-teamets store sats denne sæson.

SE OGSÅ: - Kevin er pisseligeglad

Første afsnit af Ekstra Bladets Tour de France-podcast, Ekstra Tour, er ude nu. Lyt med herunder, hvis du vil høre, hvordan Tour de France kom til Danmark.