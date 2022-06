Ophedet debat: Farligt og unfair

Debatten raser, efter Formel 1 har indført et nyt direktiv, der sætter grænser for, hvor meget bilerne må 'hoppe'

Med Mercedes-teamets formdyk til denne sæson er sidste års drabelige dueller på ord mellem Red Bull-teamchef Christian Horner og Mercedes-bossen Toto Wolff udeblevet.

Debatten i paddocken er igen ophedet, efter det internationale motorsportsforbund, FIA, pludselig introducerede et teknisk direktiv, som skal sætte en grænse for, hvor meget bilen må ‘hoppe’ på langsiderne.

Problemet skyldes både en aerodynamisk bivirkning af de nye groundeffect-biler (porpoising), men også at affjedringen er langt stivere end tidligere.

Fronterne er på ingen måde tegnet skarpt, for de færreste kan gennemskue konsekvenserne af direktivet endnu.

Kørerne er fundamentalt enige om, at Formel 1 er farligt nok uden, at bilerne hopper så meget, at de ikke kan aflæse deres display eller foretage justeringer på det komplicerede rat. De ønsker heller ikke, at rygproblemer skal udvikle sig til at blive en fremtidig arbejdskade.

Omvendt er de heller ikke blåøjede. De ved, at essensen i Formel 1 for et hvert team er at udnytte en regelændring til egen fordel.

Mercedes kæmper med at få bilen til at fungere og hævder, at de ikke kan hæve den bagerste kørehøjde yderligere. Foto: Dan Mullan/Ritzau Scanpix

Samtidigt peger flere på, at direktivet kan give bagslag er umuligt at føre opsyn med.

- FIA’s primære hensyn er sikkerhed, men at smide sådan et teknisk direktiv på bordet lige før en løbsweekend uden at konsultere nogen; det føles bare forkert, siger Christian Horner til Sky.

- Der skal være en rigtig drøftelse med eksperterne. En løsning kan findes. Det er meget farligt at give FIA retten til at hæve den bagerste ridehøjde og setuppet før løb. Hvad sker der, hvis vinden skifter under løbet? Hvad hvis ‘porpoising’ bliver værre ud fra deres retningslinjer. Hvordan kan de overhovedet måle det?

Mercedes har været hårdest ramt af hopperiet og har kæmpet for regelændringer. Lige i denne situation har Toto Wolff samme bekymring som sin ærkerival. Vejret påvirker bilerne, og hensigten med direktivet bliver svært at føre ud i livet.

- Nogle gange skal man ikke overkomplicere tingene.

- Hvis man måler frekvens, kan det føre til meget kontroversielle situationer og bedømmelser. Ville du diskvalificere en bil, hvis den hopper for meget og fratage en sejr, siger Wolff til Autosport.

Unfair at ændre regler midt i sæsonen, mener Verstappen. Foto: Jim Watson/Ritzau Scanpix

Nummer et i VM-stillingen og forsvarende verdensmester Max Verstappen synes timingen er temmelig træls.

- Uagtet om det hjælper eller går imod os, så er regelændringer midt i sæsonen forkert. Jeg forstår sikkerhedsaspektet, men tal med enhver ingeniør i paddocken. Hvis du hæver bilen, bliver problemet mindre. Vi prøver selv at finde den grænse, som er til at håndtere, siger Verstappen.

Red Bull-kollegaen Sergio Pérez støtter imidlertid direktivet.

- Alle ønsker at køre så lavt som muligt (giver mere downforce, red.), men hvis vi rammer grænserne, er det ikke ikke sundt for kørerne, som flere bemærkede sidste weekend. Jeg synes, det er fint, at FIA skrider ind og sætter en dæmper på tingene, siger mexicaneren.

George Russell er både kørernes talsmand og Mercedes-kører med dertilhørende agenda; eksempelvis foreslog han først på sæsonen at genindføre aktive hjulophæng, da teamets problemer med de nye regler stod klart.

Briten kalder direktivet for et ‘plaster snarere end en løsning’ og understreger, at samtlige teams har haft problemer med hoppende biler, hvilket er korrekt. Nogle har bare fundet bedre løsninger end andre.

- Der er mange forskellige dagsordener her fra både kørere og teams. Vi har hørt fra Carlos (Sainz) nogle gange, men også Checo (Sergio Pérez) og Max (Verstappen) tidligere, hvor slemt det har været. Nu, hvor de viser styrke, ønsker de naturligvis ikke ændringer, fordi det vil hæmme dem, siger Russell.

- Jeg synes, det er en skam at prioritere ydelse over sikkerhed. I Baku var der ingen tvivl. Jeg kunne ikke læse mit pitboard, fordi jeg hoppede så meget. Jeg så en video med Lance (Stroll), som havde svært ved ramme knapperne på sit rat, fordi bilen rystede så meget.

- Vi er alle konkurrencemennesker, og vi vil alle vinde. Men vi kan ikke risikere liv og lemmer over det, siger Mercedes-køreren.

Ferrari havde synlige problemer med 'porpoising' som de første under vintertest, men har fået bedre styr på problemet siden. Foto: Dan Mullan/Ritzau Scanpix

Ferrari-stjernen Charles Leclerc er på den anden side og imod direktivet.

- Jeg føler, at det er teamets ansvar at give mig en bil, der er okay at køre. Jeg har ikke haft de store problemer. Ja, den er stivere end sidste års bil, men ikke umulig at køre. Vi har i hvert fald fundet løsninger til at gøre den bedre.

Veteranerne Fernando Alonso (Alpine) og Sebastian Vettel (Aston Martin) er på sikkerhedsholdet.

- Som kørere ønskede vi hjælp fra FIA, fordi det kan være svært for os at gå til vores teams og bede dem om at miste performance, fordi vi har smerter, siger spanieren.

På sikkerhedsholdet. Foto: Geoff Robins/Ritzau Scanpix

Samme holdning har Vettel.

- Det er svært at se løsningen, og det vil være umuligt for holdene at blive enige indbyrdes. Men det må ikke være sådan, at vi kørere får skader på kort sigt, langt sigt eller resten af livet for noget, som kan undgåes. Sport udøvet til ekstremerne er aldrig helt sundt, men hvis vi ser ind i fremtiden, er der ikke holdbart, hvis det her fortsætter fire-fem år, siger tyskeren.

Lewis Hamilton støtter naturligvis også initiativet efter sin højlydte kritik i Aserbajdsjan.

- Generelt har det ikke noget med alder at gøre; de blå mærker kan bare være ret alvorlige. Det er interessant at høre fra de andre kørere. Når du oplever 10G på et bump - hvad jeg gjorde i sidste løb - er det et meget kraft tryk på den nedre del af ryggen og nakken.

- Hvis vi taler mini-hjernerystelser, har jeg oplevet mange flere hovedpiner i de seneste måneder, men jeg har ikke talt med specialister om det. Jeg har bare taget smertestillende piller, siger Mercedes-stjernen.

Den yngre landsmand Lando Norris nævnte i Canada, at han havde gjort det samme.

Debatten vil utvivlsomt fortsætte ...

Mick Schumachers fremtid i Formel 1 er et stort samtaleemne i paddocken. LÆS HER, hvad der er op og ned i rygterne om Kevin Magnussens teamkammerat.