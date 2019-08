Ophidset Ricciardo: Ekstremt af Kevin

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Både Haas, Rich Energy og Renault fik masser af tv-tid under Ungarns Grand Prix, selv om Lewis Hamilton samtidigt var ved at overhale Max Verstappen for sejren.

Og så var der kun en ligegyldig 13. plads på spil for to af de teams, som har skuffet mest i første halvdel af sæsonen.

Daniel Ricciardo var startet allerbagerst ovenpå en skrækkelig kvalifikation og et motorskift. Australieren avancerede hurtigt gennem feltet, men fremgangen stoppede, da han nåede Kevin Magnussen.

Den altid smilende Daniel Ricciardo smilede ikke så meget efter at have tilbragt det meste af løbet med at kigge ind i Kevin Magnussens gearkasse. Foto: BERNADETT SZABO/Reuters/

Deres indædte fight udløste en løftet pegefinger fra racekontrollen til danskeren, som fik besked på ikke at bevæge og forsvare sig under nedbremsning.

Mere kom der ikke ud af det, og ingen af episoderne blev der kigget nærmere på.

Men Ricciardo var temmelig ophidset, da han hoppede ud af raceren, hvor han signalerede til sin danske rival, at de skulle have en snak.

Især til dansk tv foldede han sig helt ud.

- Det er hårdt forsvar, og så er der ikke at være så kvik. Men han holdt sig foran, så måske er han klogere end mig, sagde australieren.

- Jeg kiggede efter ham bagefter, men det er nok bedre, at jeg falder ned, for han bryder sig ikke om konfrontationer, og som jeg har det lige nu, er det bedst, at vi ikke taler.

Som Ricciardo tog turen rundt blandt andre nationaliteter, faldt han lidt mere ned.

- Jeg kan godt lide folk, som ikke giver sig og kæmper hårdt, men for mig var det for meget, når han bevæger sig i bremsezonen. Jeg tror, han gjorde fire gange.

- Jeg hørte, han fik en advarsel, men han gjorde det allerværst efter den.

- Jeg vil se det igen, men i situationen var jeg temmelig frustreret. Jeg synes, det var ekstremt i et par tilfælde. Hvis jeg ikke bakker af, slutter begge vores løb.

- Jeg var ikke så imponeret af Magnussen, men det er, hvad der sker, når man starter bagerst. Jeg må bare kvalificere mig længere fremme, siger Renault-køreren.

Daniel Ricciardo forsøgte med sine sene nedbremsninger, men slap aldrig forbi. Foto: BERNADETT SZABO/Reuters/Ritzau Scanpix

Det franske fabriksteam tager fra andet løb i træk med tomme lommer, mens McLaren igen strålede. Carlos Sainz blev femmer, Lando Norris nier og har scoret over dobbelt så mange point som team med den samme motor.

Günther Steiner trak kun på skuldrene. Rent faktisk tog Haas-pitvæggen en kalkuleret risiko.

- Racekontrollen sagde, at han skulle stoppe med at bevæge sig under nedbremsning. Det var det. Der er en anden kører, som gør det hele tiden, og som slipper af sted med det. Det var vores svar, siger Haas-bossen til Ekstra Bladet.

Her tænker han på Red Bulls Max Verstappen, som introducerede den type forsvar.

- Jeg synes, vi havde en god kamp om 13.-14. pladsen. Ellers var løbet for mig temmelig kedeligt. Vi besluttede at risikere en tur til stewards, for i sidste ende er vi her for at køre racerløb, og jeg synes ikke, der skete noget farligt. Det var om ingenting. I det mindste var det et godt show. Ricciardo er ikke glad, men jeg synes ikke, Kevin gjorde noget overdrevent. Han prøvede at forsvare sin position, og han beholdt den. Alle nød det, siger han.

Kevin Magnussen tog også situationen helt roligt. Han glædede sig først og fremmest over at kunne forsvare sig i stedet for at falde gennem feltet, som Haas-raceren har haft tendens til år.

- Der var nogenlunde fart i bilen i dag. Jeg har ikke snakket med nogen eller kigget på tal endnu, men det virkede, som om jeg kunne være med og køre race. Renaulten var hurtigere end hos, men jeg kunne holde ham bagved, selv om det krævede lidt, smiler danskeren.

- Det var et positivt løb set på pace i forhold til de forrige, men vi er stadig ikke hurtige som sådan. Bare bedre end vi har været de seneste løb.

Da Ekstra Bladet spurgte ham, hvordan han havde stoppet australierens færd gennem feltet, var svaret ren Margrethe Vestager:

- Ja … Sådan er det jo!

Tidligere på weekenden var det imidlertid Daniel Ricciardo, som påkaldte sig kollegaernes vrede.

