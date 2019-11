Opmuntring til Kevin

Kevin Magnussen og holdkammerat Romain Grosjean kørte sig begge i top-10 i den første Formel 1-træning i amerikanske Austin fredag.

Grosjean leverede en tid til en sjetteplads, mens Magnussens tid rakte til en tiendeplads.

Max Verstappen (Red Bull) var hurtigst efterfulgt af Sebastian Vettel (Ferrari) og Red Bulls Alexander Albon.

Træningen blev afviklet under for Formel 1 yderst kølige forhold med kun 12 grader i luften. Sessionen er endnu sværere at læse noget ud af end normalt, da alle teams havde et sæt 2020-dæk til rådighed (af typen C4), så der blev kørt mange forskellige programmer.

Hos Haas samlede Kevin Magnussen også data med en 'research-frontvinge', der skal hjælpe udviklingen af næste års bil, og som næppe kommer i brug lørdag og søndag.

Lewis Hamilton (Mercedes) sluttede på ottendepladsen, mens holdkammerat Valtteri Bottas var helt nede som nummer 17.

Som sagt var det en meget atypisk træning, og Hamilton ligger da også særdeles skarpt i svinget til at genvinde VM-titlen søndag.

Her skal meget gå galt, hvis ikke briten genvinder titlen og vinder den for sjette gang.

Før grandprixet har Hamilton 74 point ned til holdkammerat Valtteri Bottas, og der resterer tre løb. Bottas kan derfor maksimalt score 78 point mere.

Vinder Bottas søndag med hurtigste omgangstid, så bliver Hamilton verdensmester med en ottendeplads og fire point.

Så kan Bottas maksimalt score yderligere 52 point, som vil være afstanden til Hamilton inden de to sidste løb, men Hamilton har vundet flest grandprixer i denne sæson.

Udgår Bottas søndag, så bliver Hamilton verdensmester uanset hvad.

Den 34-årige brite blev verdensmester første gang i 2008, og siden fulgte titlerne i 2014 og 2015 samt i 2017 og 2018.

HUSK, AT DU KAN FØLGE ANDEN TRÆNING LIVE PÅ EKSTRABLADET.DK FRA KLOKKEN 21...

I fjor kom Hamilton op på siden af argentinske Juan Manuel Fangio, som i 1950'erne vandt titlen fem gange.

Michael Schumacher har rekorden med syv verdensmesterskaber.

Hamilton har i alt 83 grandprixsejre i karrieren mod Schumachers 91, og Hamilton kan søndag hente sin podieplacering nummer 150.

Det første Formel 1-grandprix på Circuit of the Americas i Austin i delstaten Texas blev kørt i 2012.

Lewis Hamilton har vundet de fem af løbene siden, og han blev verdensmester på banen i 2015.

Se også: Drengerøvene sluppet løs: - Jeg var sikker på, vi ville køre af

Se også: F1-revolution: Fremtidens racere afsløret

Se også: Red Bulls store sats