Oprejsning hos Haas: - Kæmpe lettelse

Kevin Magnussen lovpriser sit hold for at vendt udviklingen i den skuffende 2019-sæson

Tegnene har været der et stykke tid. Selv om det er for sent at rette helt op på den forfærdelige sæson, er Haas-teamet langsomt ved at kravle sig ud af det hul, hvor de under problemer med Pirelli-dæk og fejlslagen udvikling af aerodynamikken har befundet sig det meste af sæsonen.

Allerede for en uge siden i Singapore ville der have været point, hvis ikke en plasticpose var kommet i vejen. Trods frustrationer over den fem sekunders tidsstraf, som degraderede Kevin Magnussen fra ottende- til niendepladsen i Rusland, må de to point ikke undervurderes.

Haas trængte til lidt oprejsning.

- Jeg kan tale på teamets vegne, når jeg siger, at det er en kæmpe lettelse at være konkurrencedygtig igen. Vi så gode ud, og jeg føler vi havde den hurtigste bil i midterfeltet til tidtagningen. Jeg dummede mig bare, sagde Kevin Magnussen efter løbet, hvor han havde startet 13’er.

Endelig var der noget at smile over i denne sæson for Kevin Magnussen og Haas. Foto: ANTON VAGANOV/Reuters/Ritzau Scanpix

- Allerede fredag så vi, at vi var gode i løbstrim, og det viste sig heldigvis igen. Dejligt at se, hvordan teamet har holdt hovedet højt efter en svær første halvdel af sæsonen, siger han.

- Det var en ottendeplads, som blev vekslet til en niendeplads på tragisk vis. Men en ottendeplads var noget mere, end vi turde håbe på.

- Jeg synes, vi har været med på det seneste. Eller lignede nogen, der var med. I Singapore lå vi til point. Forinden i Italien var vi nogenlunde. Så det går i den rigtige retning. Det har meget at gøre med det arbejde, test og analyse, der er lavet med de her biler, siger Haas’ dansker.

I Rusland har begge kørere benyttet, hvad teamet kalder hybrider. Det dækker over et udgangspunkt taget i den oprindelige bil fra sæsonpremieren i Australien, hvor de kan påmontere forskellige aerodynamiske dele udviklet senere på sæsonen.

Der er lys i mørket hos Haas. Foto: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS/Ritzau Scanpix

Noget tyder på, at de endelig er ved at finde vej ud af mørket. I hvert fald har Magnussen haft noget at skyde med i de seneste løb, hvor Haas-kørerne tidligere på sæsonen sank som sten om søndagen.

Romain Grosjean blev påkørt på første omgang og udgik. Han var knap så optimistisk som sin danske kollega.

- Vi ved ikke helt, hvorfor vi var konkurrencedygtige her, men det var vi. Vi forventer en svær afslutning på sæsonen, men jeg tror, Japan kan blive god, siger han.

Der køres på Suzuka om to uger.

