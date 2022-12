Oprejsning til Kevin og Haas: - En overreaktion

Alpha Tauri skulle have været tvunget i pit i Baku. Den fejlbeslutning endte med at koste Kevin Magnussen og Haas tre sort-orange flag, før FIA indså, at de var gået for vidt

Tre gange i løbet af sæsonen fik Kevin Magnussen og Haas spoleret en god chance for point, da løbsledelsen tvang dem i pit med en let bøjet frontvinge.

Og tre gange var både danskeren og teamchef Günther Steiner oppe i det røde felt over beslutningen. Vingen var konstrueret, så den stadig var sikker, fastholdt de.

Det giver hverken flere point til teamet eller bonus til den danske Formel 1-kører, men det internationale motorsportsforbund, FIA, har siden erkendt, at de tre sort-orange-flag til Haas var for meget af det gode.

- Vi reviderede kriteriet for sort-orange flag fra Mexico, og vi så allerede en eller to biler derefter, som ikke blev vist flaget. Vores vurdering efter nærmere analyse var, at vi havde overreageret lidt, sagde Nikolas Tombazis, FIA’s tekniske chef, til en pressebriefing ifølge The Race.

I Canada, Ungarn (billedet) og Singapore fik Kevin Magnussen skade på frontvinge, som kostede et tvunget pitstop. Teamet fastholdt, at vingen var sikker - fra Mexico har kørerne fået lov til at fortsætte med den slags buler. Foto: Tariq Mikkel Khan

Roden til problemet var Yuki Tsunodas Alpha Tauri i Aserbajdsjan. Japaneren fik lov til at fuldføre løbet med en bagvinge, der blev holdt sammen af fire stykker tape.

- Vi havde en situation i Baku, hvor en bil ikke burde have fået lov til at køre med en skade. Det var en Alpha Tauri med en tapet bagvinge, og det var latterligt.

- Her fejlede vi tydeligvis. Og jeg tror, at det skabte en overreaktion, hvor vi begyndte at kalde biler farlige, selv når de var på grænsen. Vi gik for langt i en retning og rettede det efter løbet i USA.

Det var her, at Fernando Alonso i sidste ende fik lov til at køre rundt med et dinglende sidespejl, der faldt af og var tæt på at ramme Kevin Magnussens Haas. Og flere kørere havde skader på frontvingerne uden, at de så flaget, som kostede danskeren resultater i Canada, Ungarn og Singapore.

Sagen endte med protest for Haas, som de vandt. Men de tabte ankesagen, fordi protesten var for sent indleveret. At de havde fået lov til at indlevere den senere, spillede ingen rolle ...

FIA's nye standpunkt giver oprejsning til Kevin Magnussen og Haas - men ingen ekstra point. Foto: Tariq Mikkel Khan

På den nye politik gav Nikolas Tombazis som eksempel, at Max Verstappen i Brasilien fik lov til at fortsætte med en ødelagt frontvinge i sprintløbet efter kontakt med Carlos Sainz. Vingen blev tjekket bagefter, strukturen var intakt, og der var ingen risiko for, at dele faldt af.

Samme argument forsøgte Haas sig med gentagne gange over sommeren, men der skulle gå nogle måneder og mere prominente navne involveret, før FIA begyndte at lytte.

- I 99 procent af tilfældene pitter holdene selv deres bil, så det fjerner behovet for, at vi griber ind, for i det store hele er holdene ret ansvarlige, siger den tekniske chef.

- Men vi vil eksempelvis ikke vise et sort-orange flag for en vakkelvoren endeplade på frontvingen.

